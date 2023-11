Découvrez les merveilles de Saturne, de la Lune et de Jupiter lors de l'événement Astronomy Ireland

By

Les astronomes et les passionnés d'astronomie seront comblés puisque Astronomy Ireland organise un événement spécial pour célébrer et s'émerveiller devant la beauté de Saturne, de la Lune et de Jupiter. Cet événement passionnant, organisé au siège social de Dublin, offre une occasion unique d'observer de près ces merveilles célestes.

Astronomy Ireland a installé des télescopes géants pour mettre en valeur non seulement Saturne mais également certaines de ses 146 lunes. Même si Saturne peut apparaître à l’œil nu comme une étoile d’apparence moyenne, la vue à travers ces puissants télescopes est tout simplement extraordinaire. Révélant un orbe colossal, environ neuf fois plus large que la Terre, orné de son ensemble d'anneaux emblématique. L’ampleur et la beauté de Saturne laissent les spectateurs bouche bée.

De plus, les participants pourront également s'émerveiller à la vue de la Lune et de Jupiter, tous deux partageant le même ciel lors de cette occasion spéciale. C'est une expérience qui ne manquera pas de captiver les astronomes de tous âges.

David Moore, rédacteur en chef et fondateur du magazine Astronomy Ireland, a exprimé son enthousiasme à l'idée de présenter les « plus grands télescopes d'Irlande » lors de l'événement. Ces télescopes mille fois plus puissants que l’œil nu offrent une vue immersive et époustouflante des planètes.

En plus du festin visuel, l'événement promet de guider les visiteurs dans le choix de leurs propres télescopes, ce qui en fait l'occasion idéale pour tous ceux qui envisagent un cadeau de Noël ou simplement désireux de plonger plus profondément dans le monde de l'observation des étoiles.

Tous les individus, jeunes et moins jeunes, sont invités à assister à l'événement au siège d'Astronomy Ireland à Dublin 11 à partir de 7 heures. Les familles sont encouragées à participer et ceux qui souhaitent devenir membres peuvent trouver plus d'informations sur le site Web d'Astronomy Ireland.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité d'explorer le cosmos et d'apprécier les merveilles de notre système solaire. Sécurisez dès maintenant vos billets sur le site d'Astronomy Ireland, avec des prix allant de 5 € à 10 €.

Foire aux Questions

Q : Puis-je voir Saturne à l’œil nu ?

R : Oui, Saturne peut être vue à l’œil nu et ressemble à une étoile moyenne. Cependant, pour apprécier pleinement sa grandeur, un télescope est fortement recommandé.

Q : Qu'est-ce qui sera visible pendant l'événement ?

R : L'événement offre la possibilité d'observer Saturne, ses magnifiques anneaux, certaines de ses lunes, ainsi que la Lune et Jupiter.

Q : Puis-je acheter un télescope pendant l'événement ?

R : Bien que l'événement fournisse des conseils sur la sélection d'un télescope, les achats réels ne seront pas disponibles sur place. Cependant, ces conseils seront inestimables pour ceux qui envisagent d’en acheter un pour Noël.

