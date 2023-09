Observez les aurores boréales en Irlande : votre guide du phénomène naturel spectaculaire

Les aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, sont l’un des spectacles naturels les plus fascinants au monde. Beaucoup de gens pensent qu’il faut voyager vers des destinations lointaines comme l’Islande ou l’Alaska pour les voir, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez assister à ce phénomène étonnant ici même en Irlande et en Irlande du Nord.

Ces expositions époustouflantes de lumières vertes, roses, bleues et violettes peuvent être vues de divers endroits à travers le pays. De la côte nord de l'Irlande du Nord et certaines parties de la côte d'Antrim jusqu'à Co Mayo sur la côte ouest de l'Irlande, Ashbourne dans le Co Meath et même la région de Dublin, vous avez la chance de vivre ce spectacle éthéré.

Pour augmenter vos chances de voir les aurores boréales, le prochain équinoxe du 23 septembre pourrait être une période favorable. L'équinoxe affecte le champ magnétique terrestre et l'inclinaison de la planète, ce qui peut créer des conditions idéales pour l'observation d'aurores, selon David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland.

Cependant, il est important de noter qu’il n’y a aucune garantie d’observer des aurores boréales. Des facteurs tels que l’activité solaire, la couverture nuageuse et la pollution lumineuse des villes et villages peuvent affecter la visibilité. La côte nord rurale de l'Irlande du Nord et des endroits comme Mayo, qui offrent une vue imprenable sur l'océan Atlantique, sont considérés comme parmi les meilleurs endroits pour observer les aurores.

Les aurores boréales sont le résultat d’éruptions solaires, ou éruptions solaires, qui libèrent des milliards de tonnes de rayonnement dans l’espace. Ces particules entrent ensuite en collision avec l'atmosphère terrestre, créant les couleurs vibrantes des aurores boréales. Normalement, les lumières forment une forme ovale autour du pôle Nord, mais lors d'une activité intense, l'aurore peut s'étendre aussi loin au sud que l'Irlande.

Si vous avez hâte de voir les aurores boréales, il est essentiel de trouver un endroit éloigné des lumières artificielles. Vivre en ville peut vous permettre uniquement de voir des expositions majeures, alors qu'être à la campagne avec une pollution lumineuse minimale peut offrir une meilleure vue. Astronomy Ireland propose un service d'alerte aux aurores qui prédit la probabilité d'observations en fonction de l'activité solaire.

N'oubliez pas qu'un ciel dégagé est essentiel pour observer les aurores boréales, alors gardez un œil sur les conditions météorologiques. Même si l'Irlande connaît parfois un temps nuageux et pluvieux, il est toujours possible d'apercevoir ce phénomène naturel impressionnant. Gardez un œil sur les futures alertes d’aurores boréales et prévoyez de découvrir la magie des aurores boréales dans votre propre jardin.

Source : Belfast Live (Aucune URL fournie)