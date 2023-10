Explorer l'astronomie : se connecter avec l'univers et célébrer nos éléments communs

L’astronomie a toujours fasciné les gens, non seulement pour ses merveilles scientifiques, mais aussi parce qu’elle nous relie à l’immensité de l’univers. Les éléments qui composent notre corps, comme le carbone, l’oxygène et l’azote, proviennent d’étoiles massives qui ont explosé il y a des milliards d’années. Cette connexion partagée avec l’univers est un motif de célébration.

L'Université du Wisconsin-Milwaukee (UWM) a organisé trois événements pour commémorer et explorer l'astronomie tout au long du mois. Le 10 octobre, Mae Jemison, la première femme afro-américaine dans l'espace, prononcera une conférence distinguée. Le 14 octobre aura lieu une soirée d'observation gratuite d'une éclipse solaire partielle. De plus, le 21 octobre, l'UWM célébrera le 100e anniversaire du premier projecteur de planétarium.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur une petite partie de la surface terrestre. Ces événements sont rares et le prochain événement visible dans le Midwest aura lieu en avril 2024. Lors d'une éclipse solaire, les observateurs peuvent utiliser un équipement spécialisé pour observer l'atmosphère extérieure du soleil, connue sous le nom de couronne. Les scientifiques sont toujours fascinés par la température élevée de la couronne, qui peut atteindre 2 millions de degrés, et souhaitent comprendre la source de son énergie.

Les planétariums jouent un rôle crucial en faisant découvrir les merveilles du ciel nocturne dans les zones urbaines où la pollution lumineuse gêne la visibilité. Le premier projecteur de planétarium moderne a été construit à Munich, en Allemagne, en 1923, et en 1930, le premier planétarium des États-Unis a ouvert ses portes à Chicago. Les planétariums ont permis à des milliards de personnes au cours du siècle dernier d’explorer et d’apprécier les mystères de l’univers.

Le Planétarium Manfred Olson de l'UWM a une riche histoire d'engagement auprès de publics divers grâce à sa programmation culturelle. Avec des spectacles comme « Under African Skies » et « Asian Celebrations », le planétarium relie l’astronomie à différents aspects culturels, mettant en valeur la diversité de la visibilité des étoiles à travers les régions. Bien qu'il ne soit pas numérique, le projecteur d'UWM offre une expérience de ciel nocturne réaliste et immersive. Alors que le planétarium envisage de remplacer son projecteur vieillissant, il souhaite continuer à offrir une programmation en direct interactive et accessible.

Les événements d'astronomie comme ceux organisés par l'UWM nous rappellent notre lien avec l'univers et les merveilles qu'il recèle. Explorer le ciel nocturne nous permet de mieux comprendre notre place dans le cosmos et les éléments communs qui nous lient tous.

