Le mystère de l'étoile disparue : nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb

By

En 2009, une étoile nommée N6946-BH1 a dérouté les astronomes lorsqu'elle a commencé à s'éclaircir, comme si elle était sur le point d'exploser en supernova. Cependant, au lieu de l’explosion dramatique attendue, l’étoile a simplement disparu, laissant les astronomes perplexes. Ce n’est que récemment, grâce au télescope spatial James Webb (JWST), que de nouvelles données ont mis en lumière cet événement énigmatique.

Une étude publiée sur arXiv a analysé les données collectées par les instruments NIRCam et MIRI de JWST, révélant une source infrarouge brillante qui semble être un reste de coquille de poussière entourant la position où existait autrefois l'étoile d'origine. Cela suggère que l’étoile a expulsé de la matière à mesure qu’elle s’éclaircissait rapidement. Une autre possibilité est que la lueur infrarouge provienne de la matière tombant dans le trou noir formé par l'effondrement de l'étoile.

Ce qui a encore plus surpris les astronomes, c’est la découverte non pas d’un, mais de trois objets restants. Les observations précédentes n'ont pas permis de distinguer ces sources en raison d'une résolution limitée. Cette découverte rend l’échec du modèle de supernova moins probable, pointant plutôt vers une fusion stellaire comme cause de l’éclaircissement de 2009. Il semble que ce qui était initialement perçu comme une seule étoile massive était en fait un système stellaire en fusion qui s’est éclairci puis s’est estompé.

Bien que les données penchent vers le modèle de fusion stellaire, l’échec du modèle de supernova ne peut être entièrement exclu. Cela complique notre compréhension des supernovae et de la formation des trous noirs de masse stellaire. Bien que des fusions de trous noirs aient été observées, il reste incertain si ces étoiles massives subissent d’abord une supernova avant de s’effondrer en trou noir.

Le fait que JWST ait pu distinguer plusieurs sources dans une galaxie située à 22 millions d’années-lumière est un exploit remarquable. Les astronomes espèrent désormais que des étoiles similaires seront observées à l’avenir, fournissant ainsi davantage de données permettant de différencier les fusions stellaires des supernovae ratées. Cela contribuera à une compréhension plus approfondie des dernières étapes de l’évolution des étoiles, à mesure qu’elles se transforment en trous noirs de masse stellaire.

Source : Beasor, Emma R., et al. "JWST révèle une source infrarouge lumineuse à la position du candidat supernova échoué N6946-BH1." Préimpression arXiv arXiv :2309.16121 (2023).