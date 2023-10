Une équipe d'astronomes encourage les gens à observer la prochaine éclipse solaire partielle du 14 octobre d'une manière unique et divertissante : avec une boule disco. Ce sera la première fois depuis 2012 qu’une éclipse solaire « en anneau de feu » sera visible sur la plupart des Amériques. La principale raison d’utiliser une boule disco est de protéger votre vision. Regarder directement le soleil, même brièvement, peut causer de graves dommages à vos yeux.

Bien qu'il existe des méthodes traditionnelles sûres pour observer les éclipses solaires, comme le port de lunettes solaires approuvées ou l'utilisation de projecteurs d'éclipses portables comme des caméras à sténopé, les auteurs d'un article récent suggèrent que ces méthodes manquent de flair et d'attrait pour le public. Dans leur article intitulé « Pourquoi chaque observatoire a besoin d’une boule disco », publié dans la base de données préimprimée arXiv, ils soutiennent qu’une boule disco offre un moyen plus attrayant et plus accessible d’observer et de comprendre la physique d’une éclipse solaire.

Contrairement aux caméras à sténopé qui projettent une seule image de l’éclipse, une boule disco reflète simultanément plusieurs images d’éclipse identiques sur différentes surfaces. Cette fonctionnalité en fait un outil idéal pour partager l’expérience avec des groupes plus importants ou maintenir une distance sociale. Les chercheurs notent que la boule disco peut produire des disques solaires reconnaissables à une distance d'environ 2 mètres (6.5 pieds).

Pour obtenir les meilleurs résultats, placez une boule disco près d’une fenêtre avec une vue dégagée sur le soleil. La lumière du soleil frappera la surface de la balle et chaque facette en miroir, agissant comme un miroir sténopé, reflétera une image du disque solaire sur les surfaces voisines. Cette méthode capture la progression de l’éclipse aussi efficacement qu’un sténopé.

Pensez donc à ajouter une touche de style disco à votre expérience d’observation d’une éclipse solaire et engagez-vous dans une manière unique d’observer cet événement céleste spectaculaire.

Sources:

– « Pourquoi chaque observatoire a besoin d'une boule disco » – publié sur le serveur de préimpression arXiv

– Aucune URL disponible.