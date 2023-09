Alice Woelfle : une éditrice aux multiples talents et passionnée par la narration

Alice Woelfle est une rédactrice polyvalente de Morning Edition, mettant en valeur sa passion pour la narration et ses expériences diversifiées en journalisme, en musique et en élevage. Avec une carrière impressionnante dans différents médias et un mélange unique de compétences, Woelfle apporte une nouvelle perspective à son travail.

Débutant son parcours journalistique à la station membre KZYX dans le comté de Mendocino, en Californie, Woelfle s'est rapidement imposée comme une journaliste talentueuse. Ses expériences au KQED et au KALW à San Francisco ont perfectionné ses compétences, cultivant sa capacité à approfondir les histoires et à les présenter de manière convaincante.

Mais les intérêts de Woelfle vont au-delà du journalisme traditionnel. Avant de se lancer dans sa carrière journalistique, elle s'est immergée dans le monde de l'élevage et de l'éducation. Cette expérience variée lui donne une perspective unique à travers laquelle visualiser et rapporter des histoires, offrant une perspective nouvelle et nuancée.

Les réalisations pédagogiques de Woelfle sont tout aussi impressionnantes. Elle est diplômée de l'Université Carnegie Mellon et de la Guildhall School of Music and Drama, mettant en valeur sa passion pour les arts parallèlement à ses activités journalistiques. Cette combinaison de talents lui permet d'aborder son travail avec un flair créatif, mêlant son amour pour la narration et la musique.

En tant qu'éditeur de Morning Edition, Woelfle se consacre à fournir aux auditeurs un contenu perspicace et stimulant. Sa capacité à distiller des histoires complexes en morceaux digestes, associée à son souci du détail, garantit que le programme propose chaque jour un journalisme de haute qualité.

Le talent, l'expérience et l'expérience multidimensionnelle de Woelfle ont sans aucun doute contribué à son succès en tant qu'éditrice. Son engagement à produire des histoires captivantes et sa passion pour la narration font d'elle un atout précieux pour l'équipe de Morning Edition.

