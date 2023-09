Une étoile déchiquetée et consommée à plusieurs reprises par un trou noir confond les astronomes

Des astronomes de l'Université de Leicester ont fait une découverte intrigante : une étoile semblable à notre soleil est détruite et consumée à plusieurs reprises par un trou noir situé à 500 millions d'années-lumière. Cet événement dramatique se traduit par des éclats de lumière réguliers qui se produisent environ tous les 25 jours. En règle générale, les explosions de trous noirs, appelées événements de perturbation des marées, se produisent lorsqu'un trou noir dévore une étoile. Cependant, dans ce cas précis, les émissions suggèrent que les étoiles ne sont que partiellement détruites, le processus se répétant encore et encore.

Les observations ont révélé deux types d'explosions : celles qui se produisent toutes les quelques heures et celles qui se produisent environ une fois par an. La régularité des émissions dans ce cas particulier se situe entre les deux extrêmes, indiquant un phénomène unique. Au lieu de se désintégrer comme prévu, l’étoile, nommée Swift J0230, brillerait intensément pendant sept à dix jours, puis s’éteindrait soudainement, répétant ce cycle tous les 25 jours.

L'étude, publiée dans la revue Nature Astronomy, donne non seulement un aperçu de la manière dont les trous noirs perturbent les étoiles en orbite, mais révèle également une nouvelle classe d'étoiles partiellement perturbées. Le Dr Robert Eyles-Ferris, récemment titulaire d'un doctorat à l'Université de Leicester, souligne l'importance de cette découverte en déclarant : « Swift J0230 est un ajout passionnant à la classe des étoiles partiellement perturbées. »

L'auteur principal de l'étude, le Dr Phil Evans, souligne que c'est la première fois que les scientifiques observent une étoile comme le Soleil être déchiquetée et consumée à plusieurs reprises par un trou noir de faible masse. Les modèles de l'explosion Swift J0230 indiquent que l'étoile est de taille similaire à celle du soleil et orbite sur une trajectoire elliptique autour d'un trou noir de faible masse au centre de sa galaxie. On pense qu'environ trois masses terrestres de matière ont été extraites de l'atmosphère de Swift J0230 et se sont réchauffées lorsqu'elles tombent dans le trou noir, atteignant des températures d'environ 2,000,000 XNUMX XNUMX°C. Cette chaleur intense libère une abondance de rayons X, initialement détectés par l'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA.

Les chercheurs estiment que le trou noir responsable de ces phénomènes est relativement petit comparé aux trous noirs supermassifs, avec une masse allant de 10,000 100,000 à 0230 0230 fois celle du soleil. La découverte de Swift JXNUMX a été rendue possible grâce à l'utilisation d'un nouvel outil développé par l'équipe de Leicester, appelé détecteur de transitoires. Le Dr Kim Page, qui a collaboré à l'étude, s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus d'objets célestes comme Swift JXNUMX qui attendent d'être découverts, grâce à leur nouvel outil de chasse aux transitoires.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière les activités mystérieuses et impressionnantes qui se produisent à proximité des trous noirs. La découverte de Swift J0230 nous rapproche de la compréhension de ces phénomènes cosmiques énigmatiques.

Sources:

– Astronomie naturelle

- Université de Leicester