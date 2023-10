Puissante rafale radio détectée depuis une galaxie lointaine

By

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire en détectant un sursaut radio rapide (FRB) provenant d’une galaxie lointaine qui a parcouru huit milliards d’années-lumière pour atteindre la Terre. Ce FRB particulier est plus puissant et provient de beaucoup plus loin que tous ceux enregistrés précédemment, s'étant produit lorsque l'univers avait moins de la moitié de son âge actuel. La cause des FRB reste un mystère, avec des théories allant de la vie extraterrestre aux magnétars, qui sont des étoiles mortes hautement magnétiques.

Le sursaut radio a été détecté par le radiotélescope australien Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) en Australie occidentale. Il a libéré autant d’énergie en moins d’une milliseconde que le soleil en émet en 30 ans. Alors que des centaines de milliers de FRB pourraient se produire quotidiennement dans le ciel, seulement un millier environ ont été détectés, et l’origine de seulement 50 d’entre eux a été identifiée. Pour retrouver la source de la dernière explosion, les astronomes ont utilisé le Very Large Telescope au Chili et ont découvert qu'elle provenait d'une galaxie qui aurait pu fusionner avec d'autres galaxies, créant potentiellement le magnétar.

En plus de percer le mystère des FRB, les scientifiques espèrent les utiliser comme outil pour explorer les mystères de l’univers. Les FRB portent la signature du gaz qu'ils traversent, offrant aux scientifiques un moyen de mesurer la quantité de matière dans la toile cosmique et de déterminer le poids total de l'univers. Cependant, pour obtenir une mesure plus précise, des centaines de FRB supplémentaires devront être observés à l’aide de radiotélescopes avancés qui devraient devenir opérationnels dans un avenir proche.

Cette découverte révolutionnaire nous rapproche de la compréhension des origines des FRB et du Web cosmique. Grâce à des recherches plus approfondies et aux progrès technologiques, les scientifiques pensent qu’ils découvriront davantage de secrets sur l’univers.

