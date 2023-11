Nouvelle découverte : Uranus révèle une aurore infrarouge brillante

Des astronomes ont fait une découverte extraordinaire sur Uranus, la septième planète en partant du Soleil. Pour la première fois, une équipe de scientifiques a observé un nouveau type d’aurore brillant dans l’infrarouge. Alors que des aurores ultraviolettes ont déjà été documentées sur Uranus, c'est la première fois qu'une aurore infrarouge est détectée. L'observation révolutionnaire a été réalisée à l'aide du spectrographe proche infrarouge du télescope Keck II (NIRSPEC) et a été récemment rapportée dans Nature Astronomy.

L'auteur principal Emma Thomas, astronome de l'Université de Leicester, a exprimé son enthousiasme face aux découvertes. Elle a déclaré : « Cette découverte remarquable marque le point culminant de 30 années d’étude des aurores à Uranus. La présence des aurores infrarouges annonce une nouvelle ère d’investigation sur les aurores boréales sur ce géant de glace. Nos recherches élargiront notre compréhension des aurores géantes de glace et feront la lumière sur les champs magnétiques planétaires au sein de notre système solaire, ainsi que sur les exoplanètes.

Uranus, une géante de glace colossale environ quatre fois plus grande que la Terre, est non seulement intrigante sur le plan scientifique en raison de sa taille, mais également parce qu'elle possède environ 30 lunes, dont certaines abritent potentiellement de vastes couches océaniques. Reconnaissant l’importance scientifique d’Uranus, un rapport d’astronomie de l’année dernière a désigné une future mission de sonde sur la planète comme « la grande mission la plus prioritaire » pour la prochaine décennie.

Cette aurore nouvellement découverte n’est que l’un des nombreux développements récents observés sur Uranus. En avril, le télescope spatial Webb, un projet pionnier de 10 milliards de dollars, a capturé des images des anneaux poussiéreux de la planète, auparavant difficiles à discerner sur les images des télescopes plus anciens. De plus, des images de Hubble de mars 2023 ont montré comment l'axe de rotation d'Uranus s'était déplacé, provoquant une inclinaison de son pôle nord vers le Soleil.

Les aurores sur Uranus résultent de l'interaction entre des particules chargées et l'atmosphère de la planète via des champs magnétiques. Semblable à la Terre, cette interaction émet une lueur lumineuse sur les longueurs d’onde de la lumière visible. Cependant, Uranus présente également des aurores dans l'infrarouge et l'ultraviolet. Les chercheurs prévoient que l'étude de ces aurores sur Uranus approfondira notre compréhension de l'atmosphère de la planète et de la dynamique de ses pôles changeants.

De plus, l'étude des aurores boréales d'Uranus pourrait fournir des informations sur les effets potentiels des inversions du champ magnétique sur Terre. Thomas a expliqué : « Nous avons une connaissance limitée de ce phénomène et de son impact sur les systèmes reposant sur le champ magnétique terrestre, tels que les satellites, les communications et la navigation. Cependant, en raison du désalignement unique de ses axes de rotation et magnétique, Uranus subit régulièrement ce processus. L'étude des aurores polaires d'Uranus fournira des données précieuses sur ce à quoi nous pouvons nous attendre lors d'une future inversion des pôles sur Terre et sur les implications pour son champ magnétique.

Bien que l'étude décennale des objectifs astronomiques de 2022 ait recommandé une sonde pour cartographier les champs gravitationnels et magnétiques d'Uranus, son lancement n'est pas prévu avant 2031 ou 2032. Le lancement retardé vise à tirer parti de l'assistance gravitationnelle de Jupiter, aidant la sonde à atteindre plus efficacement la planète glacée la plus éloignée.