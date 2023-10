Les astronomes observent un énorme nuage de poussière formé par la collision de mondes de glace

By

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire en détectant un énorme nuage de poussière résultant de la collision entre deux mondes de glace dans le système ASASSN-21qj, situé à 1,800 XNUMX années-lumière de la Terre. La collision a créé un nuage de poussière qui s’est déplacé devant l’étoile hôte et l’a fait s’atténuer avec le temps. L'augmentation révélatrice des longueurs d'onde infrarouges avant l'obscurcissement de l'étoile a fourni la preuve de la collision. Les résultats de cette observation ont été publiés dans la revue Nature.

L’impact a fait remonter à la surface des matériaux cachés, normalement enfouis sous des couches d’hydrogène et d’hélium sur les planètes géantes. La libération d'une quantité importante de vapeur d'eau a refroidi le corps après l'impact jusqu'à 1000 726 K (XNUMX °C), mettant ainsi en lumière la composition interne de la planète.

Les scientifiques ont pu déterminer que la collision impliquait deux exoplanètes géantes de glace grâce à des calculs, des modèles informatiques et un éclaircissement observé dans les fréquences infrarouges par un astronome amateur. Cette collision n'est pas sans rappeler la relation entre Uranus et Neptune dans notre propre système solaire.

Sur une période d'environ trois ans, le nuage de poussière s'est déplacé devant l'étoile hôte, observé depuis la Terre. Dans les années à venir, le nuage devrait s’étendre, pour finalement s’étendre autour de l’orbite du corps céleste résultant de la collision. Les astronomes prévoient d'utiliser des instruments au sol et spatiaux pour continuer à étudier le nuage de débris, spéculant qu'il pourrait fusionner en une ou plusieurs lunes autour de la nouvelle planète.

Cette découverte ouvre de nouvelles opportunités pour étudier la composition intérieure des planètes géantes et mieux comprendre la dynamique de la formation des planètes par collision. Des recherches plus approfondies contribueront à notre compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires.

Sources:

– Nature (journal)

– Ludmila Carone, astronome

– Simon Lock, co-auteur principal de l'article