L'objet le plus brillant visible depuis la Terre : le satellite de communication BlueWalker 3

Les scientifiques ont découvert que l'un des objets les plus brillants visibles depuis la Terre n'est pas une étoile ou une planète, mais un satellite de communication ressemblant à un bloc Tetris. BlueWalker 3, construit par AST SpaceMobile, a une luminosité apparente maximale comparable à celle de Procyon et Achernar, deux des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne.

La visibilité de BlueWalker 3 varie, mais une fois son réseau de 64 m2 déployé, il peut être vu aussi bien dans le ciel sombre que urbain. Cependant, en milieu urbain, la visibilité est limitée lorsque le satellite passe au-dessus de nous. L'apparence de ce satellite est plus qu'une simple curiosité ; les grandes constellations de satellites artificiels brillants en orbite terrestre basse (LEO) posent des défis importants à l'astronomie au sol.

La luminosité réfléchissante de ces satellites crée des stries qui peuvent être difficiles, voire impossibles, à supprimer des images du télescope, affectant ainsi la récupération des données. L'astronomie spatiale est également affectée par ces satellites, car le télescope Hubble a été témoin d'interférences croissantes des stries Starlink en raison de sa position sous la constellation Internet par satellite.

Des efforts sont déployés pour atténuer l’impact de ces satellites, mais la tendance vers des satellites plus grands et plus brillants continue de croître. BlueWalker 3 n'est qu'un début, puisqu'une constellation de satellites appelée BlueBirds est prévue.

Une autre préoccupation concerne les interférences potentielles causées par les fréquences radio utilisées par BlueWalker 3, qui sont similaires à celles utilisées pour la radioastronomie. Cette interférence pourrait entraver les études scientifiques de l'univers.

Dans une étude publiée dans la revue Nature, des chercheurs de différents pays ont collaboré pour observer le ciel nocturne et étudier l'impact de BlueWalker 3. Ils ont découvert que la distance du satellite par rapport à la Terre joue également un rôle dans sa luminosité. Les satellites en LEO semblent beaucoup plus brillants que les satellites géostationnaires.

Même si la luminosité réfléchissante est réduite en dessous du niveau visible à l’œil nu, des problèmes peuvent persister. L'effet cumulé de centaines de milliers de satellites en LEO augmentera la lueur du fond du ciel.

Cette étude s’ajoute aux inquiétudes croissantes concernant l’augmentation de la luminosité du ciel nocturne due aux objets artificiels. Les chercheurs plaident en faveur de limitations des satellites à basse altitude afin de réduire la pollution lumineuse et de préserver la capacité d'étudier le ciel nocturne.

Sources:

- Nature (journal)

– Dr Jeremy Tregloan-Reed, Université d'Atacama au Chili