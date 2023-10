Les dommages croissants des satellites en orbite terrestre basse sur la recherche scientifique

By

Les constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO), telles que Starlink d'Elon Musk et la course récemment rejointe par Amazon, causent un préjudice important à la recherche scientifique. Ces satellites, autrefois loués pour leur potentiel à fournir une couverture mondiale à haut débit, génèrent désormais une pollution lumineuse qui gêne grandement l’étude du ciel nocturne. Malgré les efforts visant à atténuer la luminosité de ces satellites, les scientifiques ont constaté qu’ils dépassaient encore de plus de deux fois les limites de luminosité recommandées.

Une étude récente publiée dans la revue Nature a montré comment un prototype de l'essaim BlueBird d'AST SpaceMobile est devenu l'un des objets les plus brillants du ciel. Une autre étude a en outre démontré que même les satellites sombres restent nettement plus lumineux que ce que les astronomes considèrent comme acceptable pour minimiser les interférences avec la science spatiale.

Les astronomes participant à une conférence organisée par le Centre de l'Union astronomique internationale pour la protection du ciel sombre et calme contre les interférences des constellations de satellites ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'aggravation des effets de ces satellites sur la recherche sur le ciel nocturne. Malgré les tentatives visant à assombrir leurs satellites, la luminosité reste un problème persistant. Les systèmes de suivi existants pour les satellites LEO sont coûteux et manquent d'évolutivité.

Les régulateurs ont mis du temps à répondre à ces préoccupations, s’appuyant principalement sur des lignes directrices volontaires qui ne parviennent pas à imposer de restrictions significatives. En outre, des questions se posent quant à savoir si les dommages causés à la recherche scientifique sont justifiés par les avantages d’un meilleur accès au haut débit dans les zones reculées. Les systèmes satellitaires LEO, bien que permettant la connectivité dans les régions isolées, présentent des limitations de capacité notables, contrairement aux réseaux fibre optique ou sans fil 5G.

Starlink, par exemple, dessert actuellement 1.5 million d’utilisateurs dans le monde, tandis que des millions de personnes aux États-Unis n’ont toujours pas accès à un haut débit abordable. Le coût élevé de l’Internet par satellite limite sa capacité à résoudre des problèmes de connectivité plus larges. En outre, il est prévu de lancer des dizaines de milliers de satellites supplémentaires dans l’espace, aggravant encore la pollution lumineuse et ses conséquences sur la recherche scientifique.

