Les télescopes spatiaux de nouvelle génération pourraient bénéficier de fusées géantes comme le vaisseau spatial de SpaceX, disent les astronomes

Un groupe d'éminents astronomes américains a dégagé un consensus selon lequel les futurs observatoires spatiaux développés par la NASA devraient utiliser les capacités de nouvelles fusées géantes, telles que le Starship de SpaceX. Ces fusées offrent des capacités de levage accrues et pourraient potentiellement éliminer les contraintes de masse et de volume qui augmentent actuellement la complexité et le coût des missions spatiales. La disponibilité d’une plus grande capacité de masse et de volume à moindre coût élargirait les possibilités de conception de ces télescopes.

L'impact des grands lanceurs sur les futures missions d'astronomie a été discuté par Charles Lawrence du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Martin Elvis du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et Sara Seager du MIT. Ils ont rédigé un article plus tôt cette année, soulignant les avantages de l'utilisation de fusées comme Starship ou New Glenn de Blue Origin dans les futurs projets de télescopes spatiaux.

La génération actuelle de télescopes, y compris le prochain télescope spatial James Webb, a des capacités de charge utile limitées. Cependant, la capacité du Starship à transporter plus de 100 tonnes à un coût par kilogramme nettement inférieur révolutionnerait l’industrie spatiale. Son volume de charge utile est presque le double de la largeur des fusées existantes, ce qui en fait une option intéressante pour lancer la prochaine génération de grands télescopes spatiaux.

Dans l'enquête Astro2020, un examen une fois par décennie des priorités de l'astronomie et de l'astrophysique, il a été conseillé à la NASA de se concentrer sur le développement de technologies et de conceptions pour de nouveaux « grands observatoires » qui succéderont à Hubble, Chandra, James Webb et au Roman Space. Télescope. Le premier de ces observatoires proposés est l’Observatoire des mondes habitables, qui pourrait être de taille comparable au télescope spatial James Webb et aurait la capacité d’observer directement des exoplanètes semblables à la Terre.

Cependant, ces missions ambitieuses comportent des défis importants, notamment des avancées technologiques en matière d’optique, de détecteurs et de matériaux. L’arrivée de nouvelles fusées comme Starship ou New Glenn pourrait potentiellement simplifier la conception de ces observatoires, réduire les coûts et raccourcir les délais de développement.

La possibilité d’utiliser ces fusées géantes pour lancer de futurs télescopes spatiaux amène les astronomes à réévaluer leurs hypothèses sur les lanceurs disponibles et à explorer l’espace de conception qui s’est ouvert. En tirant parti des capacités de fusées comme Starship, les astronomes espèrent réaliser d’importantes économies et accélérer le déploiement de ces observatoires de nouvelle génération.

