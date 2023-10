Les astronomes trouvent la supernova ultrastripée la plus proche : SN 2021agco dans UGC 3855

By

Une équipe d'astronomes dirigée par Shengyu Yan de l'Université Tsinghua de Pékin, en Chine, a découvert une nouvelle supernova ultrastripée, SN 2021agco. La supernova a été détectée à l'aide du télescope Half Meter (HMT) de l'observatoire de Xingming en Chine. SN 2021agco a été trouvé dans la galaxie UGC 3855, située à environ 130 millions d'années-lumière.

Les supernovae ultrastripées, comme SN 2021agco, sont un type rare de supernova où l'enveloppe progénitrice de l'étoile a été extrêmement dénudée avant l'explosion. Cela se traduit par des caractéristiques spectrales similaires à celles d’autres supernovae à enveloppe dénudée (SNe Ib/Ic), mais relativement faibles. La découverte de SN 2021agco fournit des informations précieuses sur la perte de masse violente et le décapage des couches externes qui se produisent dans ces types de supernovae.

Les chercheurs ont estimé que SN 2021agco avait une masse d’éjecta d’environ 0.26 masse solaire et une énergie cinétique d’environ 95.7 quindécillions d’erg. On pensait que l'étoile progénitrice avait une enveloppe d'un rayon de 78.4 rayons solaires, une masse de 0.1 masse solaire et une énergie d'injection de 89.3 quindécillions d'erg.

La galaxie hôte, UGC 3855, est une galaxie spirale intermédiaire âgée d'environ 10.6 milliards d'années. Elle a une masse d'environ 2.6 milliards de masses solaires et un faible taux de formation d'étoiles de 0.2 masse solaire par an.

Cette découverte souligne l'importance de l'étude des supernovae afin de mieux comprendre l'évolution des étoiles et des galaxies. SN 2021agco représente l’exemple connu de supernova ultrastripée le plus proche de la Terre, offrant aux astronomes une opportunité unique d’étudier les propriétés et le comportement de ces événements cosmiques rares.

Définitions:

Supernova : Une explosion stellaire puissante et lumineuse.

Une explosion stellaire puissante et lumineuse. Supernovae de type I et de type II : Supernovae classées en fonction de leur spectre atomique. Les supernovae de type I manquent d'hydrogène dans leur spectre, tandis que les supernovae de type II ont des raies spectrales d'hydrogène.

Supernovae classées en fonction de leur spectre atomique. Les supernovae de type I manquent d'hydrogène dans leur spectre, tandis que les supernovae de type II ont des raies spectrales d'hydrogène. Supernova de type Ib : Une sous-classe de supernovae à noyau dépouillé et à enveloppe dénudée, dans laquelle une étoile massive, dont l'enveloppe externe d'hydrogène a été retirée, s'effondre sous sa propre gravité.

Une sous-classe de supernovae à noyau dépouillé et à enveloppe dénudée, dans laquelle une étoile massive, dont l'enveloppe externe d'hydrogène a été retirée, s'effondre sous sa propre gravité. Supernova ultrastriée : Un type rare de supernova où l'enveloppe du progéniteur a été extrêmement dénudée avant l'explosion, ce qui entraîne des caractéristiques spectrales similaires à celles du SNe Ib/Ic, mais relativement faibles.

Un type rare de supernova où l'enveloppe du progéniteur a été extrêmement dénudée avant l'explosion, ce qui entraîne des caractéristiques spectrales similaires à celles du SNe Ib/Ic, mais relativement faibles. Masse des éjectas : La masse de matière expulsée lors d’une explosion de supernova.

La masse de matière expulsée lors d’une explosion de supernova. Énergie cinétique: L'énergie associée au mouvement d'un objet.

L'énergie associée au mouvement d'un objet. Ancêtre: L'étoile qui subit une explosion de supernova.

L'étoile qui subit une explosion de supernova. Rayons solaires : Unité de mesure égale au rayon du Soleil.

Unité de mesure égale au rayon du Soleil. Taux de formation d'étoiles : La vitesse à laquelle de nouvelles étoiles se forment dans une galaxie.