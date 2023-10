L'Atlas des Galaxies de Sienne : une carte complète du cosmos

By

L'Atlas des Galaxies de Sienne (SGA) est une carte complète du cosmos qui comprend la distance, l'emplacement et le profil chimique de 380,000 2014 galaxies réparties sur la moitié du ciel nocturne. Développé par une équipe d'astronomes avec le Dark Energy Spectroscopique Instrument (DESI) Legacy Survey, le SGA combine les données de trois enquêtes de grande envergure réalisées entre 2017 et XNUMX. La carte fournit des informations précises sur les emplacements, les formes et les tailles de centaines d'astronomes. des milliers de grandes galaxies.

Avant la création du SGA, les compilations de galaxies précédentes contenaient des entrées inexactes, telles que des positions et des tailles de galaxies incorrectes, ainsi que des entrées qui n'étaient pas des galaxies mais des étoiles ou des artefacts. Le SGA élimine ces erreurs pour une grande partie du ciel et améliore les mesures de luminosité des galaxies, ce qui n'était pas disponible de manière fiable auparavant pour un échantillon de cette taille.

Le SGA est une ressource précieuse pour les astronomes qui étudient la formation des galaxies et la structure de l'Univers. Il contribue à fournir une image complète du cosmos et soutient des recherches ultérieures. Les relevés du ciel comme le SGA permettent aux scientifiques d'identifier des tendances générales au sein d'une population d'objets, de mettre les nouvelles découvertes en contexte et d'identifier des candidats pour des observations ciblées.

Les données du SGA proviennent de divers télescopes, notamment de la caméra Dark Energy, de la caméra Mosaic3 et du Beijing-Arizona Sky Survey. Ces relevés ont capturé des images dans les longueurs d'onde optiques et infrarouges, couvrant une superficie de 20,000 XNUMX degrés carrés, soit près de la moitié du ciel nocturne. Le SGA est également la première enquête à fournir des données sur les profils lumineux des galaxies.

Le SGA, du nom du Siena College de New York, est accessible gratuitement en ligne aux astronomes professionnels et au public. En plus de son utilité scientifique, l'atlas contient de nombreuses images de belles galaxies, ce qui en fait une ressource précieuse pour quiconque souhaite explorer notre coin de l'Univers.

Sources:

– NOIRLab

– Le vaisseau spatial Gaia de l'ESA

– Enquête sur l'héritage de l'instrument spectroscopique à énergie sombre (DESI)

– Caméra à énergie sombre (DECam)

– Caméra Mosaic3

– Enquête sur le ciel de Pékin-Arizona (BASS)

– Le satellite WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) de la NASA