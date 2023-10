Le prototype de satellite AST SpaceMobile soulève des inquiétudes concernant la luminosité et l'impact potentiel sur l'astronomie

Un prototype de satellite lancé par AST SpaceMobile suscite des inquiétudes parmi les astronomes en raison de sa luminosité dans le ciel nocturne. Le satellite, BlueWalker 3, a été lancé sur une orbite terrestre basse en septembre 2022 et a déployé une grande antenne pour prendre en charge les communications directes avec l'appareil.

Des astronomes du monde entier ont observé BlueWalker 3 et ont documenté sa luminosité dans un prochain article qui sera publié dans la revue Nature. Peu de temps après le déploiement de l'antenne, la magnitude du satellite est passée de 6 à 0.4, ce qui en fait l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne. Bien que la luminosité ait fluctué au fil du temps, atteignant à nouveau une magnitude de 0.4 en avril 2023, les astronomes restent inquiets de la luminosité croissante des satellites commerciaux et de son impact sur l'astronomie.

Siegfried Eggl, de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, l'un des auteurs de l'étude, a exprimé ses inquiétudes quant à la tendance au lancement futur de satellites commerciaux plus grands et plus brillants. Le Centre de l'Union astronomique internationale pour la protection du ciel sombre et calme contre les interférences des constellations de satellites (IAU CPS) travaille à étudier l'impact des constellations de satellites sur l'astronomie et à développer des méthodes pour atténuer ces effets.

AST SpaceMobile a déclaré collaborer avec la NASA et des groupes de travail sur l'astronomie pour trouver des solutions aux préoccupations soulevées. Ils prévoient de réduire la luminosité des satellites grâce à des « manœuvres de vol roulis-inclinaison » et à l’utilisation de matériaux antireflet dans les futurs satellites.

Bien que la constellation de satellites d'AST SpaceMobile soit plus petite que les autres, avec environ 90 satellites nécessaires pour une couverture mondiale, des inquiétudes concernant la luminosité et les interférences avec la radioastronomie demeurent. SpaceX a travaillé avec des astronomes pour améliorer la luminosité de ses satellites Starlink et a conclu des accords de coordination avec la National Science Foundation (NSF). La NSF finalise également des accords similaires avec Amazon et OneWeb. Cependant, aucun accord de coordination n'a été annoncé entre la NSF et AST SpaceMobile.

Malgré leurs inquiétudes, les astronomes comprennent la nécessité d’améliorer la connectivité et l’accès à Internet, mais soulignent l’importance d’équilibrer les progrès avec l’impact négatif des satellites brillants sur le ciel nocturne.

