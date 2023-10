Les astronomes proposent des boules disco comme outils d'observation solaire

Un groupe d'astronomes suédois a suggéré l'installation de boules disco dans les observatoires et les installations scientifiques comme nouvelle façon d'observer le Soleil. Dans leur article publié dans la revue Physics Education, les chercheurs affirment que les boules disco, constituées de miroirs à tête d'épingle, pourraient constituer des outils pratiques et agréables permettant à plusieurs personnes d'observer le Soleil en toute sécurité.

Les boules disco fonctionnent de la même manière que les caméras à sténopé, réfléchissant la lumière sur une surface. Les scientifiques affirment que ces boules à facettes peuvent être utilisées comme projecteurs à sténopé légèrement défocalisés, capables de projeter des sources de lumière vive, telles que le Soleil, sur un mur ou un écran. Contrairement aux outils de projection solaire traditionnels comme les projecteurs à sténopé et les passoires, les boules disco dispersent leurs images solaires dans une pièce, rendant les disques solaires reconnaissables visibles à des distances d'environ deux mètres et au-delà.

Au-delà de leur accessibilité à des groupes plus nombreux ou socialement éloignés, les boules disco permettent également l’observation de grandes taches solaires si leurs segments de miroir sont suffisamment petits. Les chercheurs pensent que le potentiel des boules disco en tant qu'outils d'observation solaire a été négligé et n'ont trouvé que quelques cas de leur utilisation parmi d'autres scientifiques.

Alors que les miroirs à tête d'épingle peuvent être créés en cassant ou en recouvrant des miroirs plus grands, les boules disco présentent une alternative abordable et sûre qui est largement disponible à bas prix. Les chercheurs soulignent également que les associations des boules disco avec les concerts, les discothèques et les fêtes en font des objets intrigants et inattendus pour l'éducation à la physique des écoliers et du grand public.

En conclusion, les astronomes ont recommandé l’installation de boules disco dans les observatoires et les installations scientifiques comme moyen simple, amusant et accessible d’observer le Soleil. En diffusant des images solaires dans une pièce, les boules disco permettent des observations de groupe en toute sécurité tout en offrant la possibilité d'étudier de grandes taches solaires. De plus, leur faible coût et leur association avec le divertissement les rendent particulièrement intéressants à des fins pédagogiques.

Sources:

– Physics Education journal, article de recherche de Cumming et al.