Une nouvelle méthode utilise des étoiles RR Lyr à double période pour mesurer les distances des galaxies

Les astronomes ont développé une nouvelle méthode pour mesurer avec précision les distances des galaxies en utilisant des étoiles RR Lyr à double période. Cette méthode élimine le besoin d’observations spectroscopiques et a le potentiel d’augmenter de plus de 20 fois l’échantillon de galaxies avec des distances précises.

Les étoiles RR Lyr sont des variables pulsantes qui sont 100 fois plus brillantes que notre Soleil et sont plus de deux fois plus vieilles. Ils peuvent servir de « bougie standard » pour mesurer les distances des galaxies en raison de la relation entre leur période de pulsation et leur luminosité. Ces étoiles ont été largement utilisées pour les mesures de distance, aux côtés des Céphéides classiques, pour les galaxies proches de nous.

Dans une étude récente publiée dans la revue Nature Astronomy, des astronomes des Observatoires astronomiques nationaux de l'Académie chinoise des sciences ont proposé d'utiliser des étoiles RR Lyr à double période pour mesurer les distances des galaxies avec une erreur de distance optimisée de 1 à 2 %.

Les étoiles RR Lyr à double période sont uniques car elles présentent des pulsations avec plus d'une période. Les deux périodes sont associées à des propriétés stellaires telles que la masse et l'abondance des éléments. En étudiant ces deux périodes, les astronomes peuvent établir une relation période-luminosité indépendante de l'abondance des éléments, permettant des mesures de distance basées uniquement sur la photométrie.

Cette nouvelle méthode permet d'obtenir des mesures de distance des galaxies proches à partir de la seule photométrie, sans recourir à des observations spectroscopiques. Selon le Dr Licai Deng, chercheur principal au NAOC et co-auteur de l'étude, cette méthode a le potentiel d'augmenter l'échantillon de galaxies avec des mesures de distance de haute précision d'un facteur 20 ou plus.

Les étoiles RR Lyr à double période fournissent non seulement des mesures de distance précises, mais également des informations précieuses sur l'abondance des éléments. À l’avenir, avec l’avènement de télescopes avancés tels que le télescope de la Station spatiale chinoise et l’observatoire Vera C. Rubin, des dizaines de milliers d’étoiles RR Lyr à double période devraient être découvertes dans les galaxies proches. En utilisant la méthode de mesure de distance basée sur ces étoiles, les astronomes espèrent créer une carte intuitive 3D du groupe local et obtenir une constante de Hubble de haute précision.

Dans l’ensemble, l’utilisation d’étoiles RR Lyr à double période comme indicateurs de distance offre une voie prometteuse pour faire progresser notre compréhension du cosmos et des vastes galaxies qui le composent.

Sources:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S. et Deng, L. (2023). L'utilisation d'étoiles RR Lyrae double mode comme indicateurs robustes de distance et de métallicité. Astronomie naturelle.

– Crédit image : NAOC