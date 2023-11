Nouvelles découvertes : nuages ​​de sable et atmosphères dynamiques découverts sur l'exoplanète WASP-107b

Dans une étude révolutionnaire, des scientifiques ont fait une révélation extraordinaire sur une exoplanète nommée WASP-107b. En utilisant les données collectées par le télescope spatial James Webb (JWST), les chercheurs ont découvert que l'atmosphère de cette planète lointaine est composée d'une combinaison dynamique de vapeur d'eau, de dioxyde de soufre et de nuages ​​de sable. Grâce à cette découverte, ils ont identifié un cycle nuageux sur WASP-107b qui ressemble au processus de formation des nuages ​​sur Terre, sauf que les gouttelettes présentes dans son atmosphère sont constituées de sable plutôt que de vapeur d'eau.

Des déductions antérieures concernant des nuages ​​sur des exoplanètes ont été faites, mais c'est la première fois que des astronomes parviennent à identifier la composition chimique des nuages ​​sur une planète située en dehors de notre système solaire. Le Dr Achrène Dyrek, astronome au CEA, un organisme de recherche financé par le gouvernement français, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « JWST permet une caractérisation atmosphérique profonde d'une exoplanète qui n'a pas d'équivalent dans notre système solaire ; nous découvrons de nouveaux mondes ! »

Les astronomes ont utilisé l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) du JWST pour examiner en détail l'atmosphère de WASP-107b. Bien qu'elle soit légèrement plus petite que Jupiter, cette exoplanète a une masse inférieure à 10 % de celle de la géante gazeuse, ce qui en fait l'une des exoplanètes les moins denses connues. Cette caractéristique unique la qualifiait de planète « pelucheuse », comparable à la barbe à papa.

La faible densité de WASP-107b a permis aux astronomes d’étudier son atmosphère plus en profondeur, en creusant environ 50 fois plus profondément qu’ils ne le pourraient avec Jupiter. L’équipe de recherche a découvert de la vapeur d’eau, du dioxyde de soufre et des nuages ​​de silicates dans l’atmosphère tout en constatant notamment l’absence de méthane, un gaz à effet de serre. Cette absence indique un intérieur potentiellement chaud au sein de la planète.

Contrairement à leurs homologues terrestres, les nuages ​​de sable de WASP-107b subissent un cycle continu de sublimation et de condensation, parallèle au cycle de vapeur d'eau sur Terre. Le Dr Michiel Min de l'Institut néerlandais de recherche spatiale SRON a expliqué que les gouttelettes de sable dans la haute atmosphère s'évaporent en couches plus profondes et extrêmement chaudes, ce qui entraîne une vapeur de silicate qui monte et se condense efficacement pour former à nouveau des nuages. La présence de nuages ​​de sable sur cette exoplanète marque une étape importante dans la compréhension des conditions climatiques d’autres mondes lointains.

Cette découverte extraordinaire remodèle notre compréhension de la formation et de l’évolution planétaires et jette un nouvel éclairage sur notre système solaire. Les travaux des chercheurs ouvrent des possibilités d'exploration plus approfondie et approfondissent notre compréhension du vaste univers au-delà de notre propre voisinage céleste.

QFP

1. Qu'est-ce qu'une exoplanète ?

Une exoplanète est une planète qui existe en dehors de notre système solaire, en orbite autour d’une étoile autre que le Soleil.

2. Comment les nuages ​​de sable ont-ils été identifiés sur WASP-107b ?

Les scientifiques ont utilisé l'instrument infrarouge moyen (MIRI) du télescope spatial James Webb pour examiner l'atmosphère de WASP-107b en détail, révélant la présence de nuages ​​​​de sable.

3. Quelle est la signification de ces résultats ?

Cette découverte marque la première identification de la composition des nuages ​​sur une exoplanète lointaine. Il donne un aperçu de la dynamique atmosphérique d’autres planètes et élargit notre compréhension de la formation et de l’évolution planétaires.