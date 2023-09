Les astronomes découvrent les trous noirs potentiels les plus proches de la Terre dans l’amas Hyades

Les astronomes ont proposé que les trous noirs les plus proches de la Terre pourraient se cacher dans l'amas Hyades, situé à environ 150 années-lumière du soleil. Cette découverte suggère que ces trous noirs pourraient avoir été expulsés de l’amas il y a des millions d’années et errent désormais seuls dans la galaxie. Par rapport au trou noir le plus proche connu précédemment, ces nouveaux candidats seraient environ dix fois plus proches de la Terre.

L'amas Hyades est un amas ouvert composé de centaines d'étoiles dans la constellation du Taureau. Les amas ouverts sont des groupes d’étoiles qui se seraient formés au même moment à partir du même nuage de gaz et de poussière. En conséquence, les étoiles de ces amas partagent des caractéristiques communes en termes de composition chimique et d’âge.

Pour étudier la présence potentielle de trous noirs dans l'amas Hyades, une équipe de chercheurs dirigée par Stefano Torniamenti de l'Université de Padoue a mené des simulations du mouvement et de l'évolution des étoiles au sein de l'amas. Ces simulations incluaient des trous noirs et les résultats ont été comparés aux observations faites par le télescope spatial Gaia concernant les vitesses et les positions des étoiles dans l'amas.

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les modèles de simulation qui correspondaient le mieux aux observations incluaient deux ou trois trous noirs au sein de l’amas. De plus, les simulations qui expliquaient l'éjection de trous noirs des Hyades il y a moins de 150 millions d'années étaient également conformes aux données de Gaia. Cela suggère que si les trous noirs étaient violemment expulsés de l’amas, leur existence antérieure serait toujours évidente dans la population stellaire.

Même si les trous noirs ont déjà quitté les Hyades, les simulations indiquent qu'ils resteraient les trous noirs les plus proches de la Terre. Les enregistrements précédents des trous noirs les plus proches de la Terre, Gaia BH1 et Gaia BH2, ont été découverts cette année et sont situés respectivement à 1,560 3,800 et XNUMX XNUMX années-lumière. En comparaison, les trous noirs potentiels du cluster Hyades seraient beaucoup plus proches.

La recherche met en évidence l’impact du télescope spatial Gaia, qui a permis pour la première fois aux astronomes d’étudier les positions individuelles et les mouvements des étoiles dans des amas comme les Hyades. En mesurant avec précision les positions et les mouvements de milliards d'étoiles, Gaia permet de détecter les influences gravitationnelles d'objets cachés tels que les trous noirs.

Les résultats de cette étude mettent en lumière la présence et la répartition des trous noirs dans la galaxie et contribuent à une meilleure compréhension de l’évolution des amas d’étoiles. La recherche a été publiée dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Sources:

– « Les astronomes trouvent les trous noirs potentiels les plus proches de la Terre. » Espace.com.

– « Les trous noirs les plus proches de la Terre pourraient se cacher dans l’amas Hyades. » Nouvel Atlas