Nouvelles informations sur les sursauts radio rapides et les tremblements de terre

Une étude récente menée par l'Université de Tokyo a fourni de nouvelles informations sur le phénomène mystérieux connu sous le nom de sursauts radio rapides (FRB) en établissant des parallèles avec les tremblements de terre. Les FRB sont d’intenses explosions d’énergie radio qui peuvent durer quelques millisecondes seulement et proviennent de l’espace lointain. La cause et l’origine exactes des FRB restent insaisissables, mais cette recherche suggère que des « tremblements d’étoiles » sur les étoiles à neutrons pourraient en être responsables.

Les étoiles à neutrons sont des étoiles incroyablement denses qui se forment lorsque des étoiles supergéantes s’effondrent, laissant derrière elles un petit noyau dense. Des magnétars, un type d'étoile à neutrons dotés de champs magnétiques puissants, ont été observés émettant des FRB. Le concept de tremblements d’étoiles sur les surfaces des magnétars, semblable aux tremblements de terre sur Terre, offre une explication plausible de l’apparition des FRB.

L’équipe de recherche a comparé les données des FRB, des tremblements de terre et des éruptions solaires. Ils ont trouvé des similitudes distinctes entre les FRB et les tremblements de terre, notamment en termes d’occurrence de répliques et de diminution des taux de répliques au fil du temps. En revanche, il existe des différences notables entre les FRB et les éruptions solaires. Cette analyse a contredit des études antérieures et a apporté un nouvel éclairage sur la nature des FRB.

Cette découverte a le potentiel de remodeler notre compréhension des tremblements de terre, de la matière à haute densité et de la physique nucléaire. En étudiant les FRB et leur lien avec les séismes stellaires, les scientifiques pourraient obtenir des informations précieuses sur le comportement de la matière dense et la dynamique de la physique nucléaire.

Les recherches de l'Université de Tokyo ont utilisé les données du télescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST) en Chine et du télescope Arecibo, désormais mis hors service, à Porto Rico. Ces grands télescopes à parabole unique ont fourni des informations cruciales pour l’étude.

À l’avenir, de nouvelles recherches sur le lien entre les FRB et les tremblements d’étoiles pourraient permettre de nouvelles découvertes sur les mystères de notre univers. En perçant les secrets des sursauts radio rapides, les scientifiques pourraient à terme approfondir notre compréhension du cosmos et de son fonctionnement interne.

