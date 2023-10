Nouvelles connaissances sur la formation du système solaire : analyse d'échantillons d'astéroïdes et observation de disques protoplanétaires

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a récemment livré un échantillon de poussière et de cailloux collectés à la surface de l'astéroïde géocroiseur Bennu. Cet échantillon sera analysé pour mieux comprendre comment notre système solaire s'est formé et les matériaux impliqués. Cette analyse aura lieu dans la même installation qui a examiné les roches et la poussière des alunissages d'Apollo, contribuant ainsi à notre connaissance de la formation et de l'évolution du système solaire.

Pour les astronomes qui étudient la formation des planètes autour des étoiles dans des systèmes solaires lointains, la capacité de collecter et d’analyser des échantillons de près n’est actuellement pas possible. Au lieu de cela, ils s’appuient sur des observations à distance à l’aide de télescopes. Bien que ces observations fournissent des informations précieuses, leur capacité à mesurer directement les propriétés d’intérêt est limitée.

Les disques protoplanétaires, qui sont des disques de gaz et de poussière en orbite autour de jeunes étoiles, offrent des informations précieuses sur les premières étapes de la formation des planètes. Malheureusement, ces disques sont situés à plusieurs années-lumière de notre système solaire, ce qui rend impossible l’envoi de vaisseaux spatiaux pour mesurer directement leur composition. Les astronomes ne peuvent observer et étudier ces régions lointaines qu’à distance à l’aide de télescopes.

Pour déterminer les propriétés des disques protoplanétaires, les astronomes calculent indirectement les distances à l’aide de mesures de parallaxe. La parallaxe est le changement apparent de position d'une étoile provoqué par l'orbite de la Terre autour du soleil. Une fois la distance connue, les astronomes peuvent déterminer la luminosité du disque protoplanétaire et de son étoile. La luminosité, mesurée en watts, affecte la composition et la taille des particules de poussière qui forment les astéroïdes et les noyaux planétaires.

Lorsqu’ils observent des systèmes lointains, les astronomes s’appuient également sur la couleur apparente des étoiles ainsi que sur les gaz et poussières présents dans les disques protoplanétaires pour déterminer la température et la luminosité. En analysant la luminosité à différentes longueurs d'onde, les astronomes peuvent mesurer la couleur des objets célestes. Les objets plus chauds émettent plus de lumière bleue, ce qui donne une couleur plus bleue et un nombre correspondant plus petit.

Bien que les astronomes ne puissent pas collecter directement des échantillons de systèmes solaires lointains comme l'a fait OSIRIS-REx avec Bennu, ils continuent d'acquérir des informations précieuses grâce à des observations et des analyses à distance. Ces découvertes contribuent à notre compréhension de la formation et de l’évolution de notre propre système solaire, ainsi que d’autres systèmes à travers l’univers.

Sources:

– Mission OSIRIS-REx de la NASA

– Les alunissages d’Apollo

– Etudes sur les disques protoplanétaires

– Mesures de parallaxe en astronomie

– Observations des télescopes spatiaux Hubble et James Webb