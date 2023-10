Comprendre la formation des systèmes solaires : leçons tirées des échantillons de Bennu

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est récemment revenu sur Terre après avoir collecté un échantillon de poussière et de cailloux à la surface de l'astéroïde géocroiseur Bennu. L’analyse de cet échantillon fournira des informations précieuses sur la formation et la composition de notre système solaire.

Les scientifiques commenceront l'analyse de l'échantillon de Bennu dans la même installation qui a étudié les roches et la poussière des alunissages d'Apollo. En étudiant ces échantillons vierges, les astronomes espèrent mieux comprendre les processus qui ont façonné notre système solaire.

Pour les astronomes qui étudient les jeunes systèmes solaires dans des galaxies lointaines, envoyer des vaisseaux spatiaux robotisés pour recueillir des échantillons n’est pas une option réalisable. Au lieu de cela, ils s’appuient sur des observations à distance à l’aide de télescopes pour recueillir des données à distance. Cependant, les informations obtenues grâce aux observations télescopiques sont limitées et les astronomes calculent les propriétés intéressantes à l'aide de mesures indirectes.

Les disques protoplanétaires, qui sont des disques de gaz et de poussière en orbite autour des jeunes étoiles, jouent un rôle crucial dans la formation des planètes. Cependant, ces disques sont situés à plusieurs années-lumière de notre système solaire, ce qui rend impossible l'envoi d'une mission de retour d'échantillons comme OSIRIS-REx. En conséquence, les astronomes ne peuvent observer ces systèmes protoplanétaires distants qu’à distance.

Déterminer la distance et la luminosité dans ces systèmes protoplanétaires est une tâche difficile. Les astronomes utilisent des mesures précises de parallaxe, qui consistent à observer de petits changements dans la position apparente des étoiles provoqués par l'orbite de la Terre autour du Soleil, pour déterminer indirectement la distance à ces systèmes. Grâce à la connaissance de la distance, les astronomes peuvent alors calculer la luminosité des disques protoplanétaires et de leurs étoiles associées.

La luminosité, qui correspond à la puissance produite par un objet, influence les propriétés des disques protoplanétaires. En modifiant la taille et la composition des particules de poussière, la luminosité joue un rôle essentiel dans la formation des astéroïdes et des noyaux planétaires. Cependant, il n’est pas possible de mesurer la luminosité directement depuis la Terre. Les astronomes mesurent la luminosité apparente d'une étoile ou d'un objet et calculent sa luminosité en fonction de cette luminosité observée et de la distance de l'objet.

La température est un autre facteur essentiel qui affecte la luminosité, mais mesurer directement les températures de systèmes distants est un défi. Au lieu de cela, les astronomes utilisent des mesures précises de la couleur apparente des étoiles ainsi que des gaz et des poussières présents dans les disques protoplanétaires pour estimer leurs températures. Ces images couleur sont des composites de plusieurs images prises à travers différents filtres colorés.

En étudiant les échantillons de Bennu, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur la formation et la composition de notre système solaire. Les connaissances acquises grâce à ces analyses contribueront à notre compréhension de la façon dont les planètes se forment autour d’étoiles lointaines et des processus impliqués dans la création de disques protoplanétaires.

