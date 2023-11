Des scientifiques découvrent un signal radio ancien et énergétique, révélant les mystères de l'univers

Une découverte révolutionnaire a été faite par des astronomes, révélant un signal radio vieux de huit milliards d'années qui contient des niveaux d'énergie sans précédent. Cette découverte remarquable met en lumière l’incroyable puissance et les mystères de l’univers. Identifié comme FRB 20220610A, ce « sursaut radio rapide » n’a duré qu’une milliseconde mais a libéré une quantité incroyable d’énergie, équivalente à celle émise par le soleil en 30 ans.

La véritable nature de ces sursauts éphémères a toujours laissé perplexes les scientifiques en raison de leur durée incroyablement courte. Cependant, les experts suggèrent qu’elles pourraient résulter de la fusion de galaxies, un événement cosmique qui donne naissance à de nouvelles étoiles. De plus, ces sursauts peuvent potentiellement être utilisés pour mesurer la masse d’éléments dans la vaste étendue entre les galaxies, jusqu’à présent inexpliqués.

Ryan Shannon, co-auteur de l'étude, a expliqué : « Si nous évaluons la quantité de matière normale dans l'univers – tous les atomes qui composent tout ce que nous connaissons – nous constatons qu'il en manque plus de la moitié. » On pense que cette matière manquante réside dans l’espace entre les galaxies, indétectable par les techniques d’observation conventionnelles en raison de sa température élevée et de sa diffusion extrême.

Le signal radio important a été détecté à l’aide du radiotélescope australien SKA Pathfinder, suivi d’un examen plus approfondi à l’aide d’un télescope en Chine. Cette observation de suivi a confirmé que ce sursaut radio rapide est le plus ancien et le plus lointain jamais découvert. Ces découvertes marquent une étape importante dans notre compréhension des origines et de l’évolution de l’univers.

Alors que la science continue de résoudre les énigmes du cosmos, les astronomes sont confrontés à un autre phénomène inexplicable : un objet mystérieux émettant des ondes radio toutes les 21 minutes depuis 45 ans. Malgré des années d’études, les scientifiques sont toujours incapables d’expliquer de manière définitive la source ou le but de cette récidive déroutante, mettant en lumière les innombrables mystères qui restent à résoudre au sein de notre vaste univers.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un sursaut radio rapide ?

R : Les sursauts radio rapides sont des signaux radio transitoires qui ne durent que quelques millisecondes et libèrent une énorme quantité d’énergie. Leur origine n’est pas encore entièrement comprise.

Q : Qu’est-ce qui cause les sursauts radio rapides ?

R : La cause exacte des sursauts radio rapides est incertaine, mais on pense qu'ils pourraient être associés à des événements cosmiques comme la fusion de galaxies ou l'effondrement d'étoiles à neutrons.

Q : Qu’est-ce qui manque de matière dans l’univers ?

R : La matière manquante fait référence à la masse inexpliquée dans l'univers, qui existerait entre les galaxies. On pense que cette matière est difficile à détecter en raison de sa température extrêmement élevée et de sa faible densité.

Q : Comment le sursaut radio rapide le plus ancien a-t-il été découvert ?

R : Le sursaut radio rapide le plus ancien connu, FRB 20220610A, a été détecté à l'aide du radiotélescope australien SKA Pathfinder et confirmé à l'aide d'un télescope en Chine.

