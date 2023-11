Un signal radio vieux de huit milliards d’années révèle des niveaux d’énergie stupéfiants

Une découverte révolutionnaire des astronomes a dévoilé une révélation choquante sur l'univers. Dans une étude récente publiée dans la revue Science, des chercheurs ont enregistré un « sursaut radio rapide » qui n’a duré qu’une milliseconde. Cette sursaut, baptisée FRB 20220610A, a émis une quantité d'énergie étonnante, équivalente à celle que dégage le soleil en 30 ans.

La véritable nature de ces sursauts radio rapides a longtemps laissé les scientifiques perplexes en raison de leur durée éphémère. Cependant, de plus en plus de preuves suggèrent que ces sursauts pourraient être le résultat de fusions galactiques conduisant à la formation de nouvelles étoiles. De plus, ils pourraient potentiellement constituer un outil précieux pour mesurer la masse des éléments insaisissables qui résident entre les galaxies.

Le co-auteur Ryan Shannon a exprimé une idée stimulante qui met en lumière un profond mystère. "Si nous prenons en compte toute la matière normale de l'univers", a-t-il déclaré, "nous constatons qu'il manque plus de la moitié de ce qui devrait être présent". La théorie dominante postule que cette matière manquante pourrait être dissimulée dans la vaste étendue entre les galaxies, échappant à la détection par les moyens conventionnels en raison de sa température extrême et de sa nature diffuse.

La découverte de ce signal radio remarquable a été rendue possible grâce au radiotélescope australien SKA Pathfinder. Des observations ultérieures avec un télescope en Chine ont en outre confirmé que ce sursaut radio rapide est non seulement l'exemple le plus ancien mais aussi le plus éloigné découvert jusqu'à présent.

La quête pour comprendre les énigmes de l’univers se poursuit, alors que les scientifiques restent stupéfaits par une autre découverte. Depuis 45 ans, les astronomes observent un objet mystérieux émettant des ondes radio toutes les 21 minutes, sans comprendre son origine ni son objectif.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un sursaut radio rapide ?

R : Une rafale radio rapide est une rafale brève mais extrêmement puissante de rayonnement électromagnétique radiofréquence.

Q : Qu’est-ce que le FRB 20220610A ?

R : FRB 20220610A est la désignation donnée au sursaut radio rapide spécifique enregistré dans l’étude.

Q : Qu’est-ce qui cause les sursauts radio rapides ?

R : La cause exacte des sursauts radio rapides n’est pas encore entièrement comprise, mais on pense qu’elle est associée à des phénomènes tels que les fusions galactiques et la formation de nouvelles étoiles.

Q : Quelle est la matière manquante dans l’univers mentionnée dans l’article ?

R : La matière manquante fait référence à l’écart entre la quantité de matière normale prédite par les modèles actuels de l’univers et la quantité pouvant être observée.