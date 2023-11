Un ancien signal radio provenant des profondeurs de l’univers dévoile les secrets de la création galactique

Dans le cadre d’une découverte révolutionnaire, les astronomes ont détecté un étonnant signal radio émis il y a huit milliards d’années. Cette immense explosion d'énergie, connue sous le nom de FRB 20220610A, n'a duré qu'une milliseconde mais a libéré une quantité insondable d'énergie équivalente aux émissions du soleil sur trois décennies. Cette découverte ahurissante, publiée dans Science, offre non seulement un aperçu de la nature mystérieuse de ces sursauts radio rapides, mais fournit également des informations précieuses sur la formation des étoiles.

Les sursauts radio rapides comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques du cosmos. En raison de leur nature éphémère, comprendre leurs véritables origines s’est avéré un défi pour les scientifiques. Cependant, il existe un consensus croissant selon lequel ces sursauts apparaissent lorsque des galaxies entrent en collision, provoquant la naissance de nouvelles étoiles. De plus, les scientifiques pensent que ces événements cosmiques pourraient servir à résoudre l’énigme de la matière manquante dans l’univers.

Le co-auteur Ryan Shannon explique que même si la majorité de la matière normale attendue de l'univers, comprenant les atomes qui composent tous les éléments connus, reste introuvable, elle réside probablement dans le vaste espace entre les galaxies. Cependant, les techniques d’observation traditionnelles ont du mal à détecter cette matière, car elle pourrait être incroyablement diffuse et brûlante.

La découverte de ce signal radio capital a été rendue possible grâce au radiotélescope australien SKA Pathfinder, qui a été le premier à détecter l'éclatement. Des recherches plus approfondies ont ensuite été menées à l'aide d'un télescope en Chine, confirmant que ce sursaut radio rapide était le spécimen le plus ancien et le plus éloigné découvert à ce jour. Chaque nouvelle révélation rapproche les scientifiques de la résolution des mystères de notre univers.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le FRB 20220610A ?

R : FRB 20220610A fait référence à un sursaut radio rapide particulièrement découvert par les astronomes. Il s’agit d’un ancien signal radio apparu il y a huit milliards d’années.

Q : Qu’est-ce qui cause les sursauts radio rapides ?

R : On pense que des sursauts radio rapides se produisent lorsque des galaxies entrent en collision, déclenchant la formation de nouvelles étoiles.

Q : Qu’est-ce qui manque de matière dans l’univers ?

R : La matière manquante fait référence à la matière normale inexistante dans l'univers, dont les scientifiques soupçonnent qu'elle existe entre les galaxies, mais qui est difficile à observer à l'aide des techniques conventionnelles.

Q : Comment l’ancien signal radio a-t-il été détecté ?

R : Le signal a été détecté pour la première fois à l'aide du radiotélescope australien SKA Pathfinder, puis observé et validé à l'aide d'un télescope en Chine.