Observer les restes de supernova dans le Cygne : nouvelles informations de Hubble

Les chercheurs ont récemment publié une nouvelle étude dans The Astrophysical Journal basée sur les observations faites par le télescope spatial Hubble de la boucle Cygnus, un vestige de supernova situé à environ 2600 XNUMX années-lumière. L’étude se concentre sur une section nord-est de la boucle du Cygnus, observée par Hubble au cours des deux dernières décennies.

Les images Hubble de la boucle Cygnus révèlent des détails complexes et fournissent des informations précieuses sur les différences de densité rencontrées par les ondes de choc produites par l'explosion de la supernova lors de leur propagation dans l'espace. Ces ondes de choc créent des turbulences dans les régions situées derrière elles. Selon l'auteur principal Ravi Sankrit du Space Telescope Science Institute, les images de Hubble sont spectaculaires et offrent une clarté sans précédent, permettant aux scientifiques d'étudier de près ce qui se passe au bord de l'onde de choc en expansion.

L’étude examine un filament de la ligne Balmer, une fine traînée de gaz qui apparaît rouge-orange sur les images de Hubble. Les raies Balmer sont des émissions de raies spectrales provenant d’atomes d’hydrogène qui indiquent différents états énergétiques. L’onde de choc du reste de la supernova chauffe l’hydrogène neutre, qui se refroidit ensuite et libère des photons, faisant apparaître le filament rouge. Le niveau d’énergie spécifique des photons est connu sous le nom de raie H-alpha et est visible sous la forme d’une raie spectrale rouge foncé dans tout l’Univers.

La recherche analyse également une autre raie spectrale appelée OIII, qui apparaît en bleu et est provoquée par l’oxygène ionisé. L'émission OIII est plus en retard sur l'onde de choc et est visible sur les images de Hubble. En mesurant le décalage Doppler de la lumière provenant de H-alpha et OIII, les astronomes peuvent déterminer la vitesse radiale du gaz à mesure qu'il se dilate vers l'extérieur du reste de la supernova.

Les observations révèlent que le gaz dans la boucle Cygnus se déplace à plus d'un demi-million de kilomètres par heure, avec des variations de vitesse entraînant une morphologie de feuille ondulée. Ces ondulations dans la nappe de gaz se produisent lorsque l’onde de choc rencontre différentes densités dans le milieu interstellaire.

L'étude identifie et cartographie également trois types de chocs dans la boucle du Cygnus : les chocs radiatifs, non radiatifs et transitionnels. L'observation et la compréhension du comportement de ces chocs permettent de comprendre comment les restes de supernova évoluent à mesure que leurs ondes de choc voyagent dans l'espace et interagissent avec d'autres matières.

Dans l’ensemble, les observations de Hubble sur la boucle Cygnus ont fourni des vues époustouflantes de l’onde de choc en expansion et de ses interactions avec le milieu interstellaire environnant. L'étude conclut que le front de choc s'est déplacé en douceur, sans décélération ni changement significatif de morphologie ou de luminosité au cours des 20 dernières années d'observation.

Sources:

– Le Journal d'Astrophysique

– Institut scientifique du télescope spatial