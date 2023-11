Découverte étonnante : la rotation plus rapide du trou noir Sagittaire A* révèle une dynamo cosmique

By

Une étude récente menée par une équipe de Penn State a révélé un secret captivant sur le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Sagittaire A*, comme on appelle le trou noir, tourne à une vitesse remarquablement élevée, provoquant un effet profond sur la structure de l'univers environnant.

À l’aide des données collectées par l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA, l’équipe dirigée par Ruth Daly a scruté la vitesse de rotation du Sagittaire A*. Bien que les trous noirs n’émettent pas de rayonnement eux-mêmes, la matière qui y pénètre en spirale crée une friction intense, générant des émissions de rayons X brillants. Ces émissions ont fourni des informations cruciales sur la rotation du trou noir.

Remarquablement, l’équipe a constaté que le Sagittaire A* tourne à une vitesse proche du maximum théorique. Sur une échelle de 0 à 1, 1 représentant la vitesse la plus rapide possible du trou noir, Sagittarius A* a obtenu un score compris entre 0.84 et 0.96. Cette vitesse de rotation élevée suggère que le trou noir entraîne avec lui la galaxie environnante lors de sa rotation, un phénomène connu sous le nom de traînage de trame.

Cette découverte ahurissante remet en question notre compréhension antérieure du comportement des trous noirs supermassifs. Il révèle que le Sagittaire A* a consommé à première vue une immense quantité de masse dans le passé, tout en conservant une partie importante de l'énergie qu'il en a tirée.

Les implications de cette révélation s’étendent au-delà du seul Sagittaire A*. L'effet de torsion provoqué par la rotation du trou noir peut contribuer à des phénomènes particuliers comme la lentille gravitationnelle, où la lumière est courbée par son intense gravité. De plus, cette découverte met en lumière le plus grand trou noir M87, qui présentait une rotation rapide similaire dans la toute première image capturée par le télescope Event Horizon.

Les recherches révolutionnaires de l'équipe de Penn State ont été publiées dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et sont accessibles gratuitement, permettant aux experts du monde entier d'approfondir les implications de cette découverte extraordinaire.

Foire aux Questions

Qu'est-ce qu'un trou noir?

Un trou noir est une région de l’espace où l’attraction gravitationnelle est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son emprise.

Qu’est-ce que le Sagittaire A* ?

Sagittaire A* est un trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, à environ 26,000 4.2 années-lumière de la Terre. Sa masse équivaut à environ XNUMX millions de soleils.

Qu’est-ce que le déplacement d’image ?

Le glissement d'image est un phénomène provoqué par la rotation d'un trou noir. Il tord et déforme le tissu de l’espace-temps entourant le trou noir, affectant les objets et la matière à proximité.

Qu’est-ce que la lentille gravitationnelle ?

La lentille gravitationnelle est la déviation de la lumière provoquée par la force gravitationnelle d’un objet massif, tel qu’un trou noir. Il peut déformer et agrandir l’apparence des objets situés derrière lui.