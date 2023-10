Le lien entre les quasars et la poussière : enseignements tirés de nouvelles recherches

Une étude récente a jeté un nouvel éclairage sur le lien entre les quasars et la quantité de poussière qui les entoure. Les quasars sont des galaxies lointaines dotées de noyaux extrêmement brillants, alimentés par un trou noir supermassif qui se nourrit activement. L’interaction entre la poussière et le gaz tourbillonnant dans le trou noir fait émettre au matériau une lueur intense, surpassant la luminosité de toutes les autres étoiles de la galaxie. Les chercheurs ont découvert que les quasars entourés de plus de poussière ont tendance à émettre des émissions radio plus fortes.

Les quasars sont réputés pour leur luminosité, leurs noyaux apparaissant généralement bleus en raison de la présence de trous noirs supermassifs brillants et des anneaux de matière environnants. Cependant, il existe un sous-ensemble de quasars qui apparaissent en rouge, et les raisons de ce phénomène restent insaisissables. Pour approfondir cette question, les scientifiques se sont tournés vers l’instrument spectroscopique d’énergie noire (DESI), déployé pour cartographier les structures à grande échelle de l’univers au cours d’une mission de cinq ans.

En tirant parti des observations de DESI, les chercheurs ont mesuré le rougissement ou la quantité de poussière dans un ensemble d'échantillons d'environ 35,000 XNUMX quasars. Ils ont découvert que tous les quasars rouges de leur échantillon étaient entourés d’importantes quantités de poussière, principalement situées autour des régions centrales des galaxies. Ces résultats, publiés dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, fournissent des informations précieuses sur la nature des quasars rouges.

L'auteur principal de l'étude, Victoria Fawcett, reconnaît que de nombreuses questions restent sans réponse concernant les quasars rouges. Déterminer si l’augmentation des émissions radio est causée par des vents de trous noirs ou des jets radio est l’un de ces domaines qui nécessite des recherches plus approfondies. Fawcett exprime son optimisme quant au fait que l'échantillon croissant de quasars rouges DESI, à mesure que la mission progresse, contribuera à une compréhension plus complète de ces objets intrigants.

Alors que l'instrument spectroscopique d'énergie noire poursuit sa première opération d'observation, il devrait collecter les spectres optiques d'environ trois millions de quasars. Les connaissances acquises grâce à DESI joueront sans aucun doute un rôle central dans la résolution des mystères entourant les quasars et leur relation avec la poussière.

– Victoria Fawcett et al., Avis mensuels de la Royal Astronomical Society (2021)

