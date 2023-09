Le disque déformé de la Voie lactée et le rôle de la matière noire

Une étude récente menée par des astronomes de Harvard au Center for Astrophysics | Harvard et Smithsonian (CfA) mettent en lumière les particularités du disque externe de la Voie lactée. Les chercheurs ont découvert que la forme déformée et évasée du disque peut s’expliquer par la présence d’un halo de matière noire incliné entourant la galaxie. Cette découverte conforte non seulement les théories existantes sur la formation de la Voie lactée, mais offre également un aperçu de la nature énigmatique de la matière noire.

La Voie lactée réside dans un nuage diffus appelé halo stellaire, qui s'étend bien au-delà de la galaxie elle-même. Des études antérieures ont déterminé que le halo stellaire est incliné et de forme elliptique. S’appuyant sur cette découverte, les scientifiques de cette nouvelle étude ont supposé une forme similaire pour le halo de matière noire, qui englobe l’intégralité de la Voie lactée et ses environs.

Puisque la matière noire n’interagit pas avec la lumière, sa présence et ses caractéristiques ne peuvent être déduites que par des méthodes indirectes. En utilisant des modèles pour calculer les orbites des étoiles dans un halo de matière noire incliné et oblong, les chercheurs ont pu obtenir une correspondance presque parfaite avec les observations précédentes de la nature désordonnée et évasée du disque de la galaxie.

Selon les co-auteurs de l'étude, Charlie Conroy et Lars Hernquist, un halo sombre incliné offre une explication élégante à la fois de l'ampleur et de la direction du disque déformé de la Voie lactée. Bien qu’une telle forme de halo soit courante dans les simulations, cette étude représente la première étude de son effet sur notre propre galaxie.

Les résultats de ces recherches renforcent également l’idée dominante selon laquelle la Voie lactée aurait subi une collision avec une autre galaxie, un scénario sur lequel les chercheurs émettent depuis longtemps l’hypothèse. La présence d'un halo mal aligné en forme de ballon de football suggère que la galaxie a connu un événement de fusion.

De plus, le calcul de cette étude sur la forme probable du halo de matière noire pourrait fournir des informations sur les propriétés et la nature des particules de la matière noire elle-même, qui restent insaisissables dans le domaine de la physique. L'écart par rapport à une forme sphérique dans les données de la galaxie indique qu'il existe des limites à la façon dont la matière noire interagit avec elle-même.

Si ces découvertes se confirment, elles pourraient ouvrir la voie à de nouvelles méthodes d’étude de la matière noire invisible qui imprègne le cosmos. Cela pourrait inclure des techniques innovantes pour détecter les signatures cinématiques des sous-halos sombres, qui sont de petits halos de matière noire tourbillonnant autour de la galaxie.

Cette étude ouvre des possibilités passionnantes pour percer les mystères de la matière noire et acquérir une compréhension plus approfondie de l’évolution de notre propre galaxie. En examinant les caractéristiques uniques du disque de la Voie lactée, les astronomes se rapprochent de la compréhension des subtilités du cosmos.

