Les galaxies du premier univers ressemblent à notre Voie lactée, selon une étude

By

Les chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) ont découvert que les galaxies du premier univers ressemblent plus à notre propre Voie lactée qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte remet en question les théories existantes sur l’évolution cosmique et fournit de nouvelles informations sur la formation et l’évolution des galaxies.

Des observations antérieures réalisées avec le télescope spatial Hubble ont amené les scientifiques à croire que les galaxies comme la Voie lactée étaient rares jusqu'à ce que l'univers ait environ six milliards d'années. Cependant, le JWST a révélé que ces galaxies à disques, caractérisées par leur forme en forme de crêpe et leurs bras spiraux, étaient en réalité 10 fois plus courantes qu'on ne le pensait initialement.

La découverte suggère que ces galaxies semblables à la Voie lactée se sont formées il y a environ 10 milliards d’années, voire plus tôt, modifiant considérablement notre compréhension du processus de formation des galaxies. Les hypothèses précédentes considéraient ces types de galaxies comme trop fragiles pour exister dans l’univers primitif, car on pensait que les fusions de galaxies détruisaient leurs formes délicates.

L'auteur principal de l'étude, Leonardo Ferreira de l'Université de Victoria, souligne l'importance des conclusions du JWST. Il déclare : « Le fait que JWST trouve autant de [galaxies à disques] est un autre signe de la puissance de cet instrument et du fait que les structures des galaxies se forment plus tôt dans l’univers, beaucoup plus tôt en fait, que quiconque ne l’avait prévu. »

Ces résultats ont des implications pour le développement de la vie au sein de ces galaxies. La nature de leur formation suggère qu’ils pourraient réunir les conditions nécessaires à l’apparition de la vie.

L’étude soulève également des questions sur le rôle de la matière noire dans l’univers primitif, un domaine qui reste mal compris. Ces nouvelles découvertes incitent les scientifiques à reconsidérer leur compréhension de l’évolution des galaxies et de la formation des premières galaxies au cours des 10 derniers milliards d’années.

La recherche, publiée dans Astrophysical Journal, marque un changement majeur dans notre compréhension de la formation des structures cosmiques. La technologie améliorée du JWST a offert aux astronomes l'opportunité d'observer pour la première fois la véritable structure de ces galaxies, conduisant à des découvertes révolutionnaires sur les débuts de l'histoire de l'univers.

Sources:

– Nina Massey, correspondante scientifique de l'AP