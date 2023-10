Des astronomes découvrent des objets inattendus au-delà de la ceinture de Kuiper

Dans l'émission The Ark de SYFY, les voyages dans l'espace semblent incroyablement vastes et exaltants par rapport à notre propre exploration spatiale dans le monde réel. Cependant, une analyse récente de données d’archives suggère que notre propre système solaire pourrait être encore plus vaste qu’on ne le pensait auparavant. L'équipage de The Ark One, lors de son voyage vers Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous, aurait eu l'occasion de voir de près les limites les plus éloignées de notre voisinage céleste s'ils n'avaient pas été en stase à ce moment-là.

Les astronomes qui étudient les marges du système solaire s’appuient sur des télescopes sur Terre et dans l’espace pour observer des objets lointains. En règle générale, notre système solaire s'étend sur environ 50 unités astronomiques (UA), ce qui correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Au-delà de cela, il y a principalement de l'espace vide, avec quelques vaisseaux spatiaux comme Voyager et New Horizons qui s'aventurent plus loin.

Cependant, des analyses récentes utilisant l'intelligence artificielle pour étudier les données d'archives du télescope Subaru sur le volcan Mauna Kea à Hawaï ont découvert une douzaine d'objets en orbite au-delà de 60 UA. C’est près d’un milliard de kilomètres au-delà de la fin estimée de la ceinture de Kuiper. Les résultats, présentés lors d'une conférence sur les sciences planétaires, n'ont pas encore été examinés par des pairs, mais s'ils sont confirmés, ils indiquent que la ceinture de Kuiper pourrait s'étendre plus largement qu'on ne l'imaginait auparavant.

Il est intéressant de noter qu’aucun objet n’a été découvert entre 50 et 60 UA, ce qui suggère un écart potentiel entre deux ceintures distinctes. Cependant, la petite taille de l’échantillon des objets identifiés rend difficile toute conclusion concrète.

Les observations de la sonde spatiale New Horizons confirment également ces résultats. Les scientifiques s’attendaient initialement à ce que les niveaux de poussière spatiale diminuent considérablement une fois que la sonde quitterait la ceinture de Kuiper. Cependant, ce n’était pas le cas, ce qui suggère la présence d’objets plus gros entrant en collision les uns avec les autres et créant des niveaux de poussière plus élevés.

La sonde New Horizons se trouve actuellement à une distance d’environ 57 UA et devrait atteindre 60 UA en octobre 2024. Les scientifiques espèrent qu’une fois qu’elle aura atteint cette distance, elle pourra explorer l’une de ces énigmatiques roches spatiales et en découvrir davantage sur ce qui se trouve au-delà.

Source : Aucun fourni