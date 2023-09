Quasars rouges : des galaxies actives plus jeunes avec des trous noirs supermassifs

Une nouvelle étude suggère que les quasars rouges, remplis de poussière cosmique, produisent des émissions radio plus fortes que leurs homologues plus bleus et sans poussière. Les quasars sont les puissantes régions centrales des galaxies actives entraînées par des trous noirs supermassifs consommant d'énormes quantités de matière. La matière forme un disque d'accrétion autour du trou noir, qui libère des vents de rayonnement intenses et lance des jets collimatés magnétiquement.

Alors que la plupart des quasars apparaissent en bleu en raison des émissions optiques et ultraviolettes du disque d'accrétion chaud, une fraction d'entre eux apparaît en rouge. Les scientifiques ont analysé environ 35,000 3,038 quasars observés par l’instrument spectroscopique de l’énergie sombre (DESI) et ont trouvé XNUMX XNUMX quasars rouges. En croisant les données de radioastronomie du Low Frequency Array (LOFAR) Two-meter Sky Survey (LoTSS), ils ont confirmé que la plupart de ces quasars rouges émettent également fortement des ondes radio.

La couleur rouge de ces quasars est causée par la présence de poussière, qui absorbe les longueurs d’onde plus courtes et plus bleues et laisse passer les longueurs d’onde plus longues et plus rouges. Les quasars rouges sont engloutis dans une poussière cosmique composée de minuscules grains de la taille du micron. L'interaction entre les flux de rayonnement des quasars et la poussière environnante conduit aux émissions radio plus fortes observées dans les quasars rouges.

Selon l'auteur principal Victoria Fawcett, les quasars rouges représentent un type de quasar plus jeune que leurs homologues bleus. Au fil du temps, les flux provoqués par les trous noirs supermassifs feront disparaître la cape poussiéreuse, laissant derrière eux un quasar bleu avec une émission radio plus faible. Cette découverte fournit des informations précieuses sur la façon dont les galaxies évoluent et se développent, car on pense que la plupart des galaxies passent par une phase quasar, contribuant ainsi à la croissance de leur masse.

La présence de poussière dans les quasars indique qu’une explosion d’étoiles, une période intense de formation rapide d’étoiles, s’est produite. La poussière cosmique est produite lorsque les étoiles meurent dans des supernovas explosives ou perdent leurs couches externes pour former des nébuleuses planétaires. Les galaxies actives, en particulier celles qui ont connu des fusions galactiques, présentent souvent des sursauts d'étoiles qui déclenchent la formation de nouvelles étoiles.

L'étude, publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, offre des progrès significatifs vers une compréhension complète de la nature des quasars rouges et de leur rôle dans l'évolution des galaxies.

Sources:

– Université de Newcastle

– Avis mensuels de la Royal Astronomical Society