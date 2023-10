Un cas extrême : découverte de l’exoplanète dense GJ367 b

By

Les astronomes ont fait une découverte étonnante dans le domaine des exoplanètes. La planète GJ367 b, située à environ 31 années-lumière de la Terre, s'est révélée remarquablement dense. Ce corps céleste, avec une période orbitale de seulement 7.7 heures, orbite autour de son étoile hôte, GJ367. GJ367 b est assez unique, car sa masse représente 60 % de celle de la Terre et son rayon est d'environ 70 % de celui de la Terre.

Un aspect intéressant du GJ367 b est sa densité. Sa masse et son rayon ont permis aux scientifiques de calculer une densité de 10.2 grammes par centimètre cube, soit plus du double de celle de la Terre. Cette découverte indique que GJ367 b est entièrement constitué de fer, ressemblant au noyau terrestre. Cependant, on ne sait pas exactement comment une planète aussi dense s’est formée et comment elle a migré si près de son étoile hôte.

Une explication plausible est que GJ367 b serait le noyau dénudé d'une planète. Les couches externes peuvent avoir été arrachées par des processus cataclysmiques, potentiellement les énergies émises par l'étoile hôte. Une autre théorie suggère que GJ367 b serait originaire d’une région du disque protoplanétaire particulièrement riche en matériaux, ce qui explique sa composition dense.

GJ367 b a été initialement découvert par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Les observations de suivi effectuées par les chercheurs de l'Observatoire Karl Schwarzschild et du consortium international KESPRINT ont fourni des informations cruciales sur les masses et les rayons des exoplanètes du système. Bien que deux autres planètes de faible masse aient été identifiées dans ce système, des mesures précises de leur masse et de leur rayon restent à déterminer.

Ces découvertes significatives ont été publiées dans The Astrophysical Journal Letters. Artie Hatzes, directeur de l'Observatoire Karl Schwarzschild, souligne l'importance de mesurer avec précision la masse et le rayon des exoplanètes afin de développer des théories sur leur formation. Hatzes souligne également la nécessité d'explorer et de découvrir davantage d'objets au sein des systèmes planétaires pour acquérir une compréhension globale des systèmes extrasolaires.

Cette découverte extraordinaire remet en question nos connaissances actuelles sur la formation planétaire et soulève des questions intrigantes sur la diversité des planètes et leurs origines. Alors que les astronomes poursuivent leurs explorations et approfondissent les mystères de l’univers, ils espèrent découvrir de nouvelles informations sur le monde énigmatique des exoplanètes.

Sources:

– Les lettres du journal astrophysique

– Satellite d’étude des exoplanètes en transit (TESS)

– Observatoire Karl Schwarzschild