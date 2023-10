Nouveau mystère : alignement de Novae le long du jet de M87

Les scientifiques ont découvert un alignement déroutant entre des novae et un jet de plasma dans une galaxie supermassive proche connue sous le nom de M87. Les Novae sont des événements explosifs qui se produisent lorsqu'une étoile naine blanche accumule de la matière provenant d'une étoile voisine. M87 abrite également un énorme jet de plasma qui s'étend de son noyau galactique. Jusqu’à récemment, les astronomes pensaient que ces deux phénomènes n’avaient aucun lien. Cependant, de nouvelles données du télescope spatial Hubble ont révélé que les novae de M87 sont inhabituellement alignées le long du jet au lieu d'être réparties de manière aléatoire dans toute la galaxie.

Une équipe d'astronomes a utilisé les données de deux enquêtes menées par le télescope spatial Hubble pour confirmer la présence de 135 novae dans M87. Les novae semblent se produire avec une fréquence inattendue sur la trajectoire du jet. L’équipe a déclaré que la probabilité que cette distribution se produise par hasard est extrêmement faible. Cependant, il reste à déterminer si cet alignement est propre à M87 ou s'il s'agit d'un phénomène courant dans les galaxies à jets.

Les Novae sont causées par des explosions à la surface d'étoiles naines blanches par paires binaires. La naine blanche accumule la matière de son étoile compagne, conduisant à une explosion thermonucléaire. Pendant ce temps, le jet galactique de M87 est propulsé par le trou noir central. Lorsque la matière s'enroule dans le trou noir, elle forme un disque d'accrétion et un rayonnement intense est expulsé à des vitesses relativistes à travers le jet.

Il existe plusieurs théories sur la manière dont le jet de M87 pourrait déclencher des novae. Une possibilité est que le rayonnement du jet réchauffe les étoiles donneuses et augmente le transfert de masse vers les naines blanches. Cependant, les calculs ne soutiennent pas cette théorie car le rayonnement est trop faible pour avoir un effet significatif. Une autre suggestion est que le jet déclenche la formation d’étoiles, conduisant à davantage de systèmes stellaires binaires et, par la suite, à davantage de novae. Cependant, cette explication ne correspond pas aux observations du contre-jet de la galaxie.

Les chercheurs envisagent d’autres possibilités, telles que les ondes de choc du jet qui rassembleraient le gaz et la poussière pour former des nuages ​​​​de milieu interstellaire. Ces nuages, en atteignant les systèmes d’étoiles binaires, pourraient augmenter l’accrétion de matière et déclencher des novae. Une autre hypothèse est que les ondes de choc pourraient chauffer les étoiles, augmentant ainsi le taux de transfert de masse. Cependant, ces idées sont actuellement spéculatives et nécessitent des investigations plus approfondies.

En conclusion, l’alignement des novae le long du jet de M87 présente un mystère fascinant pour les astronomes. Le lien entre ces deux phénomènes reste inexpliqué et les chercheurs s’efforcent d’en découvrir la cause sous-jacente. L'augmentation du taux de novae le long du jet de M87 est une découverte importante qui soulève des questions intrigantes sur l'interaction entre les jets galactiques et les explosions stellaires.

Sources:

– Alec M. Lessing et al, Une étude proche UV de 9 mois du télescope spatial Hubble sur M87. II. Un taux Nova fortement amélioré près du jet de M87, arXiv (2023).

– Univers aujourd'hui