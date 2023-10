Les astronomes découvrent de nouvelles preuves d'étoiles s'échappant de leur lieu de naissance

Les astronomes sont depuis longtemps fascinés par le processus par lequel les étoiles s’échappent de leur lieu de naissance et se propagent dans toute la galaxie, car cela joue un rôle crucial dans l’évolution galactique. Bien que des études théoriques aient proposé deux explications possibles à ce phénomène, les données d'observation sur les étoiles en fuite restent limitées et incomplètes. Cependant, une récente étude révolutionnaire menée par une équipe conjointe de chercheurs des Observatoires astronomiques nationaux (NAOC) de l'Académie chinoise des sciences (CAS), de l'Observatoire de Shanghai du CAS et de l'Université de Guangzhou a jeté un nouvel éclairage sur l'état initial de l'évasion. étoiles.

À l’aide de raies spectrales moléculaires à haute résolution, les chercheurs ont utilisé le grand réseau d’antennes millimétriques/submillimétriques d’Atacama (ALMA) pour observer de nombreuses jeunes régions de formation d’étoiles. Leurs observations ont conduit à la découverte d'un noyau protostellaire dans la région de formation d'étoiles G352.63-1.07 qui présentait un changement de vitesse distinct. Les lignes moléculaires observées dans le noyau ont fourni une preuve irréfutable que la protoétoile avait une vitesse différente de celle de son nuage parental, indiquant qu'elle était en train de quitter son lieu de naissance.

En analysant la vitesse spectrale des raies moléculaires, les chercheurs ont déterminé que la protoétoile présentait un décalage vers le bleu significatif par rapport à son nuage moléculaire parental. Les observations ont également révélé que le noyau était autrefois une partie interne du nuage, confortant ainsi la notion de fuite de l'étoile. Sur la base de la vitesse de fuite et du décalage spatial du noyau, les chercheurs ont estimé que la fuite s'est produite il y a moins de 4,000 XNUMX ans, ce qui en fait l'un des événements les plus jeunes et les plus énergétiques dans les régions de formation d'étoiles de la Voie Lactée.

Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur les mécanismes qui poussent les étoiles à s'échapper de leur lieu de naissance. Bien que la vitesse de fuite de l'étoile centrale soit inférieure à celle des étoiles à éjection à grande vitesse produites dans les amas d'étoiles, elle est comparable à la vitesse de dispersion moyenne des jeunes étoiles. Ces résultats suggèrent que l’effondrement des nuages ​​moléculaires joue un rôle important dans la fuite des étoiles.

À l’avenir, l’équipe prévoit d’approfondir ses recherches, en se concentrant sur les interactions multi-étoiles et l’expansion explosive des gaz dans la région de formation d’étoiles G352.63-1.07. En explorant ces dynamiques, les astronomes espèrent acquérir une compréhension plus complète des forces en jeu lors de la fuite des jeunes étoiles.

QFP

1. Qu’est-ce qui pousse les étoiles à s’échapper de leur lieu de naissance ?

Les étoiles peuvent s'échapper de leur lieu de naissance en raison d'interactions dans de jeunes systèmes stellaires multiples ou en raison de l'énergie cinétique acquise lors de l'effondrement ou des interactions de nuages ​​​​ou d'amas moléculaires.

2. Comment a-t-on observé la fuite d’une protoétoile ?

Une équipe conjointe de chercheurs a utilisé des raies spectrales moléculaires à haute résolution et le grand réseau d'antennes millimétriques/submillimétriques d'Atacama (ALMA) pour observer la région de formation d'étoiles G352.63-1.07. Le noyau protostellaire de cette région présentait un changement de vitesse notable, indiquant qu'il quittait son lieu de naissance.

3. Que révèlent les observations sur la fuite de la protoétoile ?

Les observations ont montré que la protoétoile présentait un décalage vers le bleu significatif par rapport à son nuage moléculaire parental. Le noyau de la protoétoile s'est avéré être une partie interne du nuage, ce qui suggère qu'elle s'est échappée récemment, il y a moins de 4,000 XNUMX ans.

4. Que suggèrent ces résultats sur les mécanismes qui conduisent à la fuite des étoiles ?

Bien que la vitesse de fuite de la protoétoile observée soit inférieure à celle des étoiles à éjection à grande vitesse produites dans les amas d'étoiles, elle est comparable à la vitesse de dispersion moyenne des jeunes étoiles. Cela indique que l’effondrement des nuages ​​est probablement le principal mécanisme qui pousse les étoiles à s’échapper.