Des astronomes découvrent une énorme « bulle de galaxies » remontant au Big Bang

Une équipe d’astronomes internationaux a fait une découverte révolutionnaire : un vestige fossilisé datant juste après le Big Bang, connu sous le nom de « bulle des galaxies ». Cette structure cosmique d’une taille inimaginable mesure un milliard d’années-lumière, ce qui la rend 10,000 XNUMX fois plus large que notre galaxie, la Voie lactée. Cette découverte donne une idée plus précise du taux d’expansion de l’univers et pourrait révolutionner la cosmologie.

La bulle, centrée à environ 820 millions d’années-lumière de notre propre galaxie, est considérée comme une découverte importante. Selon Cullan Howlett, membre de l'équipe de recherche, la bulle est un fossile datant de l'époque du Big Bang, lorsque l'univers s'est formé, et elle éclipse de nombreuses structures connues, telles que la Grande Muraille de Sloan et le superamas de Bootes.

La découverte confirme également un phénomène décrit pour la première fois en 1970 par Jim Peebles, un cosmologiste canado-américain. Peebles a émis l'hypothèse que le brassage de la gravité et du rayonnement dans l'univers primordial créait des ondes sonores appelées oscillations acoustiques baryoniques, qui à leur tour créaient des bulles lorsqu'elles ondulaient à travers le plasma. Le processus s'est arrêté environ 380,000 XNUMX ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est refroidi et que la forme des bulles s'est figée. Au fil du temps, ces bulles ont grossi à mesure que l’univers s’étendait.

La bulle récemment découverte est la première oscillation acoustique à baryon unique connue. Les astronomes l'ont baptisé Ho'oleilana, signifiant « murmures envoyés d'éveil » en hawaïen, en référence au chant de la création dont est dérivé son nom.

Cette découverte importante met non seulement en lumière les débuts de l’univers, mais suggère également que l’univers s’est étendu plus loin que prévu initialement. Les chercheurs pensent que la découverte de cette bulle massive de galaxies pourrait conduire à un grand changement dans le domaine de la cosmologie, nécessitant potentiellement une réévaluation du modèle actuel de l'univers.

