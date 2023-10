Les astronomes découvrent le sursaut radio rapide (FRB) le plus éloigné et le plus énergique à ce jour

Les astronomes ont récemment fait une découverte passionnante en détectant le sursaut radio rapide (FRB) le plus éloigné et le plus énergétique jamais observé. Cette explosion lointaine d’ondes radio cosmiques a duré moins d’une milliseconde, sa source étant située dans une galaxie si lointaine qu’il a fallu huit milliards d’années pour que sa lumière nous atteigne. La détection de ce FRB, nommé FRB 20220610A, a été rendue possible grâce au Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO).

Non seulement ce FRB était le plus éloigné jamais observé, mais il émettait également une quantité d’énergie extraordinaire. En fait, il a libéré l’équivalent de l’émission totale du Soleil sur une période de 30 ans, mais en seulement une fraction de seconde. La découverte de ce puissant FRB a des implications significatives pour notre compréhension de l’univers.

L’une des principales conclusions de cette observation est que les FRB peuvent être utilisés pour mesurer la matière manquante entre les galaxies. Les méthodes actuelles d’estimation de la masse de l’univers donnent des réponses contradictoires et remettent en question le modèle standard de la cosmologie. Cependant, en étudiant les FRB, les astronomes peuvent obtenir des informations précieuses sur la répartition de la matière dans le cosmos.

Ryan Shannon, professeur à l'Université de technologie de Swinburne et co-chercheur principal de l'étude, explique que la matière manquante dans l'univers pourrait se cacher dans l'espace entre les galaxies. Cette matière peut être si chaude et diffuse qu'elle est difficile à détecter à l'aide des techniques conventionnelles. Cependant, les sursauts radio rapides ont la capacité de pénétrer même dans les régions les plus vides de l’espace et de « voir » la matière ionisée. Cela permet aux chercheurs de mesurer la quantité de matière entre les galaxies, offrant ainsi une manière unique de peser l’univers.

La découverte de ce FRB lointain et énergétique constitue une étape importante dans notre exploration du cosmos. En étudiant ces mystérieux signaux cosmiques, les astronomes continuent de découvrir de nouvelles informations sur la composition et l’évolution de l’univers. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Science.

Sources:

– Nina Massey, correspondante scientifique de l'AP

– Revue scientifique