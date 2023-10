Une rafale radio rapide et lointaine récemment découverte fournit des indices sur la matière manquante dans l'univers

Une récente découverte révolutionnaire réalisée par une équipe d'astronomes internationaux a dévoilé le sursaut radio rapide (FRB) le plus éloigné jamais détecté. Cet événement cosmique extraordinaire, qui a duré moins d'une milliseconde, a été identifié grâce au Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO). L’explosion céleste provenait d’une galaxie si incroyablement lointaine que sa lumière a mis huit milliards d’années pour atteindre notre observation. Remarquablement, les chercheurs ont identifié la galaxie source, révélant son âge plus avancé et sa plus grande distance par rapport à toute source FRB connue.

Plongez dans la compréhension des FRB

Les sursauts radio rapides sont des sursauts intenses d’ondes radio provenant de l’espace qui ne durent qu’une fraction de seconde. Bien que leurs origines restent largement mystérieuses, ce FRB particulier revêt une importance particulière en raison de sa simple libération d’énergie. L'explosion a émis une énergie équivalente à l'émission totale du Soleil sur une période stupéfiante de 30 ans, mais en seulement une fraction de seconde. De tels niveaux d’énergie ahurissants ont incité les astronomes à explorer le potentiel des FRB pour résoudre l’énigme cosmique de la matière manquante.

Dévoiler la matière manquante

L’estimation de la masse de l’Univers a constitué un défi de taille pour les chercheurs, aboutissant souvent à des réponses contradictoires. Cependant, la détection de ce FRB lointain offre une opportunité passionnante d’étudier la matière insaisissable manquante entre les galaxies. La compréhension actuelle de la composition de l'Univers repose en grande partie sur la mesure de la matière normale, qui constitue les atomes qui construisent notre monde familier. Étonnamment, plus de la moitié de la matière normale attendue semble manquer lorsque nous y regardons de plus près.

Explorer le matériau ionisé

Selon Ryan Shannon, professeur à l'Université de technologie de Swinburne et co-chercheur principal de l'étude, les sursauts radio rapides agissent comme des détecteurs de matériaux ionisés. Ce matériau ionisé, considéré comme la matière manquante résidant entre les galaxies, s'est avéré difficile à détecter à l'aide de méthodes conventionnelles en raison de son extrême chaleur et de sa diffusion. Cependant, les sursauts radio rapides possèdent la remarquable capacité de « voir » tous les électrons même dans un espace presque vide, permettant aux chercheurs d’évaluer la quantité de cette matière cachée.

Percer le mystère du FRB 20220610A

L'éclatement récemment découvert, nommé FRB 20220610A, a attiré l'attention pour la première fois en juin de l'année dernière lorsqu'il a été détecté par le radiotélescope ASKAP en Australie. L'ensemble des paraboles du télescope ASKAP a permis de déterminer avec précision l'origine de l'éclatement. Par la suite, les télescopes VLT de l'ESO au Chili se sont concentrés sur la galaxie source, révélant son âge et sa distance remarquables. On pense que la galaxie est nichée au sein d’un petit groupe de galaxies en fusion, une découverte qui ajoute encore plus d’intrigue au puzzle cosmique à résoudre.

Plonger plus profondément dans l'inconnu

Comme l'a déclaré le co-auteur principal de l'étude, Stuart Ryder de l'Université Macquarie, cette découverte révolutionnaire et les recherches ultérieures ont mis en lumière les mystères des sursauts radio rapides. En tirant parti des capacités de télescopes avancés comme le VLT, les astronomes continuent de repousser les limites de notre compréhension de l’Univers. Ces découvertes remarquables ont été publiées dans la prestigieuse revue Science, propulsant encore davantage la quête en cours pour sonder les recoins les plus profonds de l’espace.

FAQ sur les sursauts radio rapides (FRB)

Que sont les sursauts radio rapides ?

Les sursauts radio rapides (FRB) sont des sursauts d'ondes radio incroyablement intenses provenant de sources célestes. Ils ne durent qu'une fraction de seconde et sont souvent détectés comme des événements transitoires dans les observations radio.

Que savons-nous de l’origine des Fast Radio Bursts ?

L’origine exacte des FRB reste inconnue. Diverses théories ont été proposées, notamment les étoiles à neutrons, les trous noirs et même les civilisations extraterrestres. Cependant, aucune preuve concluante n’a été trouvée à ce jour.

Pourquoi les FRB sont-ils importants ?

Les FRB offrent aux astronomes une opportunité unique d’étudier et de comprendre le cosmos. Leur énormité de libération d’énergie et leurs origines lointaines fournissent des informations précieuses sur la nature de l’Univers, sa matière manquante et les événements astrophysiques extrêmes qui se produisent dans le cosmos.

Comment les FRB sont-ils détectés ?

Les FRB sont généralement détectés grâce à des radiotélescopes capables de capturer et d’analyser les signaux d’ondes radio. Ces télescopes sont équipés d’instruments avancés capables de repérer les intenses sursauts d’ondes radio.

Que peuvent nous dire les FRB sur l’Univers ?

L'étude des FRB peut potentiellement aider à résoudre des mystères cruciaux de l'Univers, tels que la matière manquante entre les galaxies. En comprenant la composition et la distribution de la matière, les astronomes peuvent affiner leur compréhension de la cosmologie et des forces fondamentales qui façonnent notre Univers.

(Source : revue scientifique)