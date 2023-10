Des astronomes découvrent un vaste halo d'étoiles autour de l'arche galactique naine 227

Grâce au puissant télescope spatial James Webb (JWST), les astronomes ont fait une découverte intrigante en observant la galaxie naine Ark 227. Dans une tournure surprenante des événements, ils sont tombés sur un halo stellaire étendu entourant la galaxie. Les résultats, rapportés sur le serveur de pré-impression arXiv, ont ouvert de nouvelles possibilités pour notre compréhension des galaxies naines et de leur évolution.

Ark 227, également connue sous le nom de PGC 28923, est une galaxie naine de couleur rouge avec une forme elliptique. On estime qu'elle se situe à une distance de 85 à 114 millions d'années-lumière de la Terre. La galaxie possède un rayon viriel d'environ 330,000 2.7 années-lumière, une masse stellaire de 200 milliards de masses solaires et un halo de masse d'environ XNUMX milliards de masses solaires.

L'équipe d'astronomes, dirigée par Charlie Conroy du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, s'est lancée dans cette enquête car l'environnement entourant l'Arche 227 n'avait pas été étudié de manière approfondie. Ils ont utilisé l'instrument NIRCam sur JWST dans le cadre du Blue Jay Survey, un programme visant à obtenir des spectres profonds de galaxies dans le midi cosmique.

Les observations effectuées par JWST ont révélé la présence d'un halo stellaire étendu autour d'Ark 227 avec un ou éventuellement deux plateaux d'accrétion. Un plateau a été identifié à une distance d'environ 33,000 66,000 à 160,000 320,000 années-lumière du centre de la galaxie, tandis qu'un plateau provisoire a été détecté à une distance de 227 XNUMX à XNUMX XNUMX années-lumière du centre de la galaxie. Ces étagères d'accrétion suggèrent qu'Ark XNUMX a subi au moins deux fusions mineures avec des galaxies naines plus petites.

Les chercheurs pensent que l'Ark 227 aurait pu assimiler des galaxies 10 à 20 fois moins massives qu'elle, avec des métallicités allant de -0.8 à -1.2. Il est également possible qu'Ark 227 ait connu de multiples fusions avec de nombreuses galaxies de masse inférieure, mais d'autres observations sont nécessaires pour le confirmer.

En plus du halo stellaire étendu, les observations du JWST ont révélé la présence d'une galaxie naine ultra-faible (UFD) associée à Ark 227. Cette galaxie récemment découverte, nommée Ark227-UFD1, a une taille de demi-lumière d'environ 750 années-lumière et une masse d'environ 100,000 XNUMX masses solaires. Les naines ultra-faibles sont connues pour être les galaxies les moins lumineuses, les plus dominées par la matière noire et les moins évoluées chimiquement que nous ayons rencontrées jusqu'à présent.

Les astronomes suggèrent qu'il pourrait y avoir plusieurs autres UFD avec des masses similaires à celles d'Ark227-UFD1 dans le halo stellaire d'Ark 227. Cependant, leur étude n'a fait qu'effleurer la surface du halo de la galaxie, des investigations plus approfondies sont donc nécessaires pour explorer toute l'étendue des UFD. dans cette région.

Cette découverte du halo étendu et la présence d'un UFD dans l'Arche 227 soulèvent des questions fascinantes sur la formation et l'évolution des galaxies naines. Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur les processus complexes qui façonnent ces petits systèmes galactiques.

FAQ:

Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb (JWST) ?

Le télescope spatial James Webb est un grand observatoire spatial dont le lancement est prévu en 2021. Il est conçu pour étudier l'univers dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique et offrira des capacités sans précédent pour examiner des galaxies et des objets lointains.

Qu'est-ce qu'une galaxie naine ?

Une galaxie naine est une petite galaxie contenant quelques milliards d’étoiles ou moins. Elles sont généralement moins lumineuses et ont des masses inférieures à celles des galaxies plus grandes comme la Voie lactée.

Qu'est-ce qu'un halo stellaire ?

Un halo stellaire est une vaste région entourant une galaxie composée d'étoiles liées gravitationnellement à la galaxie mais s'étendant bien au-delà de son disque visible. Ces étoiles peuvent fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution de la galaxie.

Qu'est-ce qu'une galaxie naine ultra-faible (UFD) ?

Une galaxie naine ultra-faible est un type de galaxie naine extrêmement faible et de faible luminosité. Ils se caractérisent par leur teneur élevée en matière noire et leur évolution chimique minime. Ces galaxies comptent parmi les objets les moins massifs et les moins lumineux de l'univers.