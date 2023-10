Des scientifiques capturent une vue sans précédent du jet de plasma d'un Blazar

Grâce à un réseau de radiotélescopes sur Terre et dans l'espace, les astronomes ont capturé la vue la plus détaillée jamais réalisée d'un jet de plasma provenant d'un trou noir supermassif. Le jet, émis par un blazar connu sous le nom de 3C 279, se déplace presque à la vitesse de la lumière et présente des motifs complexes et tordus près de sa source. Ces modèles remettent en question la théorie standard utilisée depuis 40 ans pour expliquer comment ces jets se forment et évoluent au fil du temps.

Une équipe de chercheurs, comprenant des scientifiques de l'Institut Max Planck de radioastronomie (MPIfR) de Bonn, en Allemagne, a joué un rôle important dans les observations. Ils ont combiné les données de tous les télescopes participants pour créer un télescope virtuel d'un diamètre effectif d'environ 100,000 XNUMX kilomètres.

Les blazars sont une sous-classe de noyaux galactiques actifs constitués de galaxies avec un trou noir supermassif central accrétant la matière d'un disque environnant. Ces objets émettent un puissant rayonnement électromagnétique et comptent parmi les sources les plus brillantes du cosmos. Environ 10 % des noyaux galactiques actifs, classés comme quasars, génèrent des jets de plasma relativistes.

La région la plus interne du jet du Blazar 3C 279 a désormais été photographiée avec une résolution angulaire sans précédent par la mission RadioAstron. L’équipe de recherche a détecté des filaments hélicoïdaux remarquablement réguliers dans le jet, suggérant la nécessité de réviser les modèles théoriques existants utilisés pour expliquer la production de jets dans les galaxies actives.

"C'est la première fois que nous voyons de tels filaments si proches de l'origine du jet, et ils nous en disent davantage sur la façon dont le trou noir façonne le plasma", explique Antonio Fuentes, chercheur à l'Institut d'Astrophysique d'Andalousie (IAA-CSIC). ) à Grenade, Espagne. "Le jet intérieur a également été observé par deux autres télescopes, le GMVA et l'EHT, à des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, mais ils n'ont pas pu détecter les formes filamentaires car elles étaient trop faibles et trop grandes pour cette résolution."

La découverte met en évidence l’importance d’utiliser différents télescopes pour capturer différentes caractéristiques des objets célestes. En étudiant ces filaments complexes et en comprenant les forces qui influencent le plasma, les astronomes espèrent obtenir des informations précieuses sur la physique des trous noirs et la formation des jets dans l’univers.

Questions Fréquentes

Qu'est-ce qu'un blazar ?

Un blazar est un type de noyau galactique actif qui émet un puissant rayonnement électromagnétique. Il s’agit d’un trou noir supermassif central qui accumule la matière provenant d’un disque environnant.

Que sont les jets de plasma relativistes ?

Les jets de plasma relativistes sont des flux de particules chargées à haute énergie qui se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ils sont émis par certains types de noyaux galactiques actifs, comme les blazars et les quasars.

Quelle est la mission RadioAstron ?

La mission RadioAstron est une mission spatiale qui utilise un radiotélescope en orbite pour capturer des images haute résolution d'objets célestes. Il a fourni aux scientifiques des vues sans précédent des structures intérieures des avions Blazar.

Comment se forment les filaments hélicoïdaux dans le jet de plasma ?

On pense que les filaments hélicoïdaux du jet de plasma du blazar 3C 279 sont causés par des instabilités se développant dans le jet de plasma. Ces irrégularités résultent de l’interaction entre les forces puissantes proches du trou noir et l’environnement environnant.

Quelles sont les implications de cette découverte ?

La découverte de ces filaments hélicoïdaux remet en question les modèles théoriques existants utilisés pour expliquer la formation et l'évolution des jets dans les galaxies actives. En étudiant ces structures, les astronomes espèrent mieux comprendre la physique des trous noirs et les mécanismes à l’origine de la production de jets.