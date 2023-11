Des astronomes découvrent un phénomène céleste mystérieux qui explose à plusieurs reprises

By

Les astronomes du monde entier sont stupéfaits par un événement céleste déroutant qui a été observé aux confins de l’Univers. Ce phénomène énigmatique, affectueusement surnommé le « Diable de Tasmanie », est une explosion exceptionnellement brillante qui émet plus d’énergie que des centaines de milliards d’étoiles comme notre Soleil. Le rapport intrigant, récemment publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature, dévoile les comportements extraordinaires et sans précédent de ce transitoire optique bleu rapide et lumineux (LFBOT).

Les LFBOT sont des phénomènes incroyablement rares et puissants qui dépassent même l’énergie des supernovae. Généralement, ces événements évoluent en quelques jours avant de disparaître rapidement. Cependant, le diable de Tasmanie présentait un schéma totalement non conventionnel. Étonnamment, elle a continué à exploser à plusieurs reprises, libérant des énergies semblables à celles d’une supernova longtemps après son éclatement et son déclin initiaux.

Le célèbre professeur Jeff Cooke de l'Université de technologie de Swinburne et le Centre d'excellence ARC pour la découverte des ondes gravitationnelles (OzGrav) ont dirigé les observations de cet événement déroutant à l'aide de l'observatoire WM Keck à Hawaï. Lorsqu'on lui a demandé de commenter ce phénomène extraordinaire, le professeur Cooke a déclaré : « Un événement comme celui-ci n'a jamais été observé auparavant. »

L'auteur principal de l'étude, le professeur adjoint Anna Ho de l'Université Cornell, a expliqué que les LFBOT sont déjà considérés comme des événements bizarres et exotiques, mais que le diable de Tasmanie a porté l'excentricité à un autre niveau. Plusieurs observatoires, dont un équipé d'une caméra à grande vitesse, ont capturé au moins 14 sursauts irréguliers et extrêmement énergétiques en 120 jours. Cependant, on pense que ces sursauts ne représentent qu’une fraction du total des événements.

L’ampleur de l’énergie produite par le diable de Tasmanie défie notre compréhension actuelle de la physique. De plus, son éclatement et son fondu rapides défient les limites imposées par la vitesse limitée de la lumière. Le professeur Cooke postule qu'un trou noir ou une étoile à neutrons formé par l'explosion initiale dévore une quantité substantielle de matière, conduisant aux explosions intenses ultérieures.

Ces découvertes révolutionnaires ont été rendues possibles grâce à un effort de collaboration impliquant 15 observatoires du monde entier. L'observatoire WM Keck, en particulier, a joué un rôle central dans la découverte des mystères du diable de Tasmanie. L’Université de Swinburne ayant récemment rejoint l’Observatoire en tant que partenaire scientifique, les chercheurs disposent désormais du double du nombre de nuits d’observation. Ce partenariat sans précédent a ouvert de nouvelles voies de découverte scientifique et a fait de Swinburne un contributeur majeur à l'avancement de l'astrophysique sur la scène mondiale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce qu'un LFBOT ?

R : Les transitoires optiques bleus rapides et lumineux (LFBOT) sont des événements célestes rares et extrêmement puissants qui éclipsent les supernovae.

Q : En quoi le diable de Tasmanie diffère-t-il des autres LFBOT ?

R : Le Diable de Tasmanie présente des explosions répétées et libère des énergies bien au-delà de ce qui est généralement observé dans les LFBOT.

Q : Quelle pourrait être la cause de ces éclats intenses ?

R : La théorie dominante suggère qu'un trou noir ou une étoile à neutrons formé par l'explosion initiale accumule une immense quantité de matière, entraînant des sursauts intenses ultérieurs.

Q : Comment ces observations ont-elles été réalisées ?

R : Un réseau de 15 observatoires, dont l'Observatoire WM Keck, a coordonné les efforts pour surveiller cet événement extraordinaire et recueillir des données précieuses.

Q : Pourquoi cette découverte est-elle importante ?

R : Le Diable de Tasmanie remet en question notre compréhension de la physique et offre de nouvelles perspectives sur la nature des objets célestes et de l'univers dans son ensemble. De plus, cette découverte souligne l’importance des collaborations internationales pour repousser les limites de la connaissance scientifique.