Explorer l'âge des ténèbres : des observatoires radio lunaires pour étudier l'univers primitif

La Lune est en passe de devenir une plaque tournante animée pour les programmes spatiaux dans les années à venir, avec diverses missions planifiées par les agences spatiales du monde entier. La mission Artemis III de la NASA, prévue pour 2025, vise à faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire depuis l'ère Apollo. Cela sera suivi par des missions d'astronautes européens, canadiens, japonais et d'autres nationalités conformément aux accords Artemis. La Chine, la Russie et l’Inde envisagent également d’envoyer leurs propres astronautes, appelés respectivement taïkonautes, cosmonautes et vyomanautes, à des fins de recherche et d’exploration.

L’un des principaux avantages d’avoir des installations sur la Lune est la possibilité de mener des recherches scientifiques qui ne seraient pas réalisables sur Terre. Cela inclut la radioastronomie, qui peut être menée sur la face cachée de la Lune sans interférence terrestre. Un projet exploratoire appelé Lunar Surface Electromagnétique Experiment-Night (LuSEE-Night) devrait être lancé l’année prochaine dans le but d’écouter le cosmos pendant 18 mois.

L’une des périodes les plus intrigantes de l’évolution cosmique est celle de « l’âge des ténèbres » de l’Univers, qui a commencé environ 380,000 XNUMX ans après le Big Bang. Pendant ce temps, l’hydrogène neutre a rempli l’Univers, conduisant finalement à la formation des premières étoiles et galaxies. En étudiant cette période, les astronomes espèrent retracer l’évolution des structures cosmiques depuis leurs origines. Cependant, les seules sources de lumière de cette époque sont le fond cosmique micro-ondes (CMB) et les photons libérés par l’hydrogène neutre, mais ces signaux sont difficiles à détecter depuis la Terre en raison des interférences atmosphériques.

La Lune offre une opportunité unique de surmonter ces défis. La face cachée de la Lune est protégée des ondes radio terrestres, créant ainsi un environnement « radio silencieux » adapté aux antennes radio sensibles. De plus, les observatoires radio lunaires pourraient recueillir des données pendant les nuits lunaires, lorsque les interférences du Soleil sont absentes. Avec les prochaines missions sur la Lune, de multiples propositions de construction d’observatoires radio lunaires ont été avancées.

Le projet LuSEE-Night, une collaboration entre la NASA et le ministère de l'Énergie, vise à lancer une expérience sur la Lune d'ici 2025. L'expérience utilisera une antenne construite par l'équipe du Berkeley Lab pour écouter les ondes radio de l'âge des ténèbres. Les conditions extrêmes sur la Lune, notamment les variations de température et l’absence de communication directe avec la Terre, posent des défis importants au projet. Cependant, surmonter ces défis ouvrira de nouvelles possibilités pour l’étude de l’Univers primitif.

Sources:

- Article d'origine

– Définitions :

– Mission Artemis III : mission de la NASA visant à faire atterrir des astronautes, dont la première femme et la première personne de couleur, sur la surface lunaire.

– Accords Artemis : accords entre plusieurs agences spatiales pour collaborer sur des missions lunaires.

– Taïkonautes : astronautes du programme spatial chinois.

– Cosmonautes : astronautes du programme spatial russe.

– Vyomanauts : astronautes du programme spatial indien.

– Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night) : projet Pathfinder pour étudier les ondes radio de l’âge des ténèbres sur la Lune.

– Âge des Ténèbres : La période de l’évolution cosmique où l’Univers était rempli d’hydrogène neutre.

– Époque de réionisation : Période où l’hydrogène neutre a été progressivement ionisé par les premières étoiles et galaxies.

– Ligne de 21 cm : Ligne spectrale créée par un changement de l’état énergétique de l’hydrogène neutre, utilisée pour étudier l’âge des ténèbres.

– Image : instantané de la simulation informatique cosmologique Illustris montrant un amas massif de galaxies ainsi que de la matière noire et des nuages ​​​​de gaz. (Crédit : Collaboration Illustris)