Le premier enregistrement au monde d'une collision d'exoplanète capturé involontairement par un astronome amateur

By

La découverte accidentelle d'un astronome amateur sur les réseaux sociaux a conduit au premier enregistrement au monde d'une collision d'exoplanètes et de ses conséquences. Les astronomes européens, qui n'étaient pas au courant de la collision, peuvent désormais utiliser cette observation inattendue pour faire progresser la recherche sur les exoplanètes et mieux comprendre le système solaire où résident les deux masses malheureuses, situées à environ 1,800 XNUMX années-lumière de la Terre.

L'histoire commence avec une étoile apparemment ordinaire connue sous le nom de 2MASS J08152329-3859234, qui a depuis été renommée ASASSN-21qj en raison de sa nouvelle signification. Les équipes de recherche de l'Université de Bristol et de l'Université de Leiden examinaient les données de photométrie optique et infrarouge de l'étoile lorsqu'elles ont décidé de partager certaines de ces données sur les réseaux sociaux. C'est au cours de ce processus de partage qu'un astronome amateur aux yeux d'aigle a remarqué un éclaircissement infrarouge inhabituel dans la courbe de lumière de l'étoile et l'a porté à l'attention des chercheurs, lançant ainsi une enquête de deux ans.

Un article de recherche publié dans Nature fournit une explication au pic de luminosité atypique de l’étoile. Les données recueillies auprès du réseau mondial de télescopes de l'observatoire de Las Cumbres (LCOGT) en Californie et du Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA ont révélé que deux exoplanètes sur l'orbite d'ASASSN-21qj étaient entrées en collision. Ces exoplanètes, décrites comme des « super-Terres ou mini-Neptunes », étaient suffisamment grandes pour générer un reste chaud et très étendu. En raison de la proximité de la collision avec ASASSN-21qj, le rayonnement infrarouge du reste a rendu l'étoile plus brillante.

Suite à la collision, les astronomes ont observé un phénomène d’obscurcissement ultérieur. Cette atténuation était le résultat de débris liés à la collision formant un gros nuage qui passait devant ASASSN-21qj. La durée de l'éclipse, qui a duré environ 900 jours, indique que le nuage de débris a une orbite d'au moins cette longueur. L'équipe prévoit de poursuivre l'étude du nuage, même si la possibilité de collisions avec d'autres débris pourrait entraîner une dispersion soudaine ou progressive.

Cette découverte inattendue pourrait potentiellement donner lieu à d’autres révélations dans le futur. L'étude des conséquences d'une collision d'exoplanètes peut fournir des informations précieuses sur la formation des corps célestes, y compris notre propre Lune, qui serait le résultat d'un impact entre la Terre et un gros objet. L’enregistrement accidentel de cette collision d’exoplanètes ouvre de nouvelles voies pour comprendre l’univers et ses phénomènes intrigants.

Sources:

Nature – Article : « Conséquences d'une collision avec une exoplanète : nuages ​​de débris et anneaux de poussière autour d'ASASSN-21qj »

Université de Bristol – Communiqué de presse : « Un astronome amateur aligne une découverte majeure »

LCOGT – Réseau mondial de télescopes de l’Observatoire de Las Cumbres

NASA – Explorateur d'enquêtes infrarouges à grand champ (WISE)