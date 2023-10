Les astronautes de la NASA s'apprêtent à effectuer des sorties dans l'espace sur la Station spatiale internationale

By

L'astronaute de la NASA Loral O'Hara, ainsi que l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen et l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli, se préparent à embarquer pour leur toute première sortie dans l'espace en dehors de la Station spatiale internationale. Les deux prochaines sorties dans l'espace sont prévues le jeudi 12 octobre et le vendredi 20 octobre.

La première sortie dans l'espace, qui devrait commencer à 10 heures, verra O'Hara et Mogensen sortir du sas Quest de la station pour collecter des échantillons à l'extérieur du complexe orbital en vue d'une analyse plus approfondie. Ils remplaceront également une caméra haute définition sur la ferme portuaire de la station et effectueront des travaux de maintenance pour préparer les futures sorties dans l'espace. La couverture télévisée de l'événement par la NASA débutera à 8 h 30 le 12 octobre.

O'Hara sera désignée comme membre d'équipage d'activité extravéhiculaire (EVA) 1 et sera facilement identifiable grâce aux rayures rouges sur sa combinaison spatiale, tandis que Mogensen servira de membre d'équipage extravéhiculaire 2 dans une combinaison banalisée. Il s'agira de la toute première sortie dans l'espace pour les deux astronautes.

Le 20 octobre, O'Hara sera rejoint par Moghbeli pour retirer un boîtier électronique défectueux, connu sous le nom de groupe de radiofréquences, d'une antenne de communication située sur la poutre tribord de la station. Ils remplaceront également l'un des douze ensembles de roulements gigognes sur le joint rotatif Solar Alpha de la ferme portuaire. Ces relèvements sont essentiels pour permettre une rotation correcte des panneaux solaires de la station afin de suivre le soleil lorsqu'il tourne autour de la Terre. Moghbeli servira de membre de l'équipage EVA 1 lors de cette sortie dans l'espace.

Les sorties dans l'espace contribueront non seulement à la recherche scientifique en cours, mais contribueront également à garantir le bon fonctionnement et la maintenance de la station. La participation de ces nouveaux marcheurs dans l’espace met en évidence leur rôle important dans l’exploration de l’espace.

Sources : NASA