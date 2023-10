Des scientifiques découvrent une méthode pour créer des routes sur la Lune en utilisant le sol lunaire fondu

Des chercheurs ont récemment réalisé une percée dans l'exploration lunaire en découvrant un moyen de créer des surfaces en état de rouler sur la Lune. L’un des plus grands défis rencontrés au cours de l’ère Apollo était l’encrassement des équipements et l’érosion des combinaisons spatiales causées par la poussière lunaire. Aujourd’hui, les scientifiques ont trouvé une méthode pour faire fondre le sol lunaire et créer des routes et des aires d’atterrissage.

La poussière lunaire, également connue sous le nom de sol lunaire, est une fine substance poudreuse qui recouvre la surface de la Lune. Il se forme lorsque des météoroïdes frappent la lune, lui donnant une texture semblable à celle du talc. Dans le cadre d'un projet de l'ESA, des scientifiques ont utilisé un laser au dioxyde de carbone de 12 kilowatts pour chauffer une poudre contenant du pyroxène, de l'olivine et du plagioclase, qui servait de substitut à la poussière lunaire. Le résultat était une surface vitreuse noire et compactée avec une résistance à la compression similaire à celle d’une dalle de béton.

L'idée de faire fondre du sable pour construire des routes sur Terre a été proposée en 1993, et ce projet lunaire est une extension de ce concept. Les chercheurs pensent que la lumière du soleil lunaire pourrait remplacer le laser, agissant comme source de lumière pour l’expérience. En concentrant la lumière solaire lunaire à l'aide d'une lentille de Fresnel, une fusion équivalente à la surface de la Lune pourrait être obtenue.

Bien qu'il existe un risque de fissuration si la piste refroidie est réchauffée, les chercheurs suggèrent que les routes lunaires et autres structures pourraient être composées de plusieurs couches. Cela dépend de la charge et des forces exercées sur la surface. L’équipe estime qu’il pourrait être possible de construire une aire d’atterrissage de 100 centimètres d’épaisseur et de 115 mètres carrés en XNUMX jours environ.

Le projet, connu sous le nom de projet PAVER, a été mené par une équipe de scientifiques de l'Institut de recherche et d'essais sur les matériaux BAM, de l'Université d'Aalen, du groupe LIQUIFER Systems, de l'Université de technologie de Clausthal et de l'Institut de physique des matériaux dans l'espace de l'Aérospatiale allemande. Centre. La recherche a été soutenue par l'élément Découverte des activités de base de l'ESA via la plateforme d'innovation en espace ouvert (OSIP).

Cette avancée dans la construction de routes sur la Lune ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration future de la Lune et l'établissement d'habitats humains sur la surface lunaire.

