Les astronautes de la NASA et de l'ESA effectueront des sorties dans l'espace à des fins de recherche et de modernisation de la Station spatiale internationale

La NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont annoncé que deux astronautes de la NASA, Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli, ainsi que l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen, mèneraient des activités extravéhiculaires, ou sorties dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour effectuer des recherches et exécuter diverses mises à niveau des systèmes.

Lors de leur première sortie dans l'espace le 12 octobre, O'Hara et Mogensen étudieront l'existence potentielle de micro-organismes à l'extérieur de l'ISS. Ils collecteront des échantillons de microbes à des endroits spécifiques de la Station et les analyseront pour déterminer les types de microbes qui pourraient survivre dans l’environnement hostile de l’espace. Cette recherche vise à réduire la contamination humaine lors des futures missions vers la Lune et Mars. Parallèlement, ils remplaceront également une caméra haute définition et effectueront des tâches de maintenance en vue des futures sorties dans l’espace.

La deuxième sortie dans l'espace, prévue le 20 octobre, impliquera O'Hara et Moghbeli. Ils effectueront des travaux de maintenance à l'extérieur de la Station, notamment le retrait des équipements de communication radio défectueux et l'installation de nouveaux composants de panneaux solaires.

Tout au long des deux sorties dans l’espace, les astronautes seront solidement attachés à la Station pour des raisons de sécurité. Les conseils seront fournis par l'astronaute de la NASA Jonathan Yong Kim du contrôle de mission. O'Hara et Moghbeli porteront des combinaisons spatiales différentes, O'Hara portant un costume à rayures rouges et Mogensen portant un costume banalisé.

Ces sorties dans l'espace marquent la toute première expérience pour O'Hara, Moghbeli et Mogensen. Les activités seront diffusées en direct sur le site Web de la NASA, sur NASA Television et sur l'application NASA.

