Des astronautes testent une caméra lunaire révolutionnaire avant la mission lunaire de 2025

By

La NASA se prépare à un projet ambitieux visant à faire atterrir des astronautes sur la Lune en 2025, marquant la première présence humaine sur la surface lunaire depuis plus de cinq décennies. Dans le cadre des préparatifs, les astronautes testent actuellement une « caméra lunaire » révolutionnaire qui devrait révolutionner l’exploration lunaire.

La caméra lunaire universelle portable (HULC), développée par l'Agence spatiale européenne (ESA) en collaboration avec la NASA, offre une qualité d'image bien supérieure aux caméras utilisées lors des missions Apollo. Construit à partir d’objectifs de pointe et d’appareils photo professionnels sans miroir disponibles dans le commerce, le HULC peut capturer à la fois des images et des vidéos haute résolution.

Compte tenu des températures extrêmes et de la poussière lunaire dangereuse, le HULC a été enveloppé dans un boîtier de protection en tissu. Le boîtier comprend des boutons spécialement conçus qui permettent aux astronautes de faire fonctionner la caméra tout en portant des gants spatiaux, garantissant ainsi leur sécurité.

L'astronaute français Thomas Pesquet, réputé pour ses incroyables photographies de la Terre prises depuis la Station spatiale internationale (ISS), fait partie de l'équipe de testeurs. Rejoint par Jessica Wittner, candidate astronaute de la NASA, et Takuya Onishi de l'agence spatiale japonaise, Pesquet a rigoureusement mis la caméra à l'épreuve dans les paysages lunaires de Lanzarote, en Espagne. Les tests ont simulé les conditions difficiles auxquelles la caméra sera confrontée sur la Lune, y compris des grottes volcaniques à la lumière du jour et dans l'obscurité.

La convivialité de la caméra est une priorité absolue pour l'équipe de la NASA. Jeremy Myers, responsable de la caméra HULC à la NASA, a souligné l'importance d'une conception intuitive et facile à utiliser qui ne gênera pas les astronautes. La caméra n’est que l’un des nombreux outils que les astronautes utiliseront lors de leurs missions lunaires.

Supervisée par une équipe de planétologues de haut niveau, la qualité de l'image de la caméra est en cours d'évaluation approfondie. Les scientifiques veillent à ce que l’appareil photo produise des photos avec la résolution, la profondeur de champ et l’exposition appropriées, fournissant ainsi des informations scientifiques précieuses.

Alors que la caméra subit des tests plus approfondis et reçoit des améliorations, l'équipe attend avec impatience de la déployer lors de la mission lunaire. Des housses et des conceptions de protection supplémentaires seront étudiées avant que la caméra ne soit installée sur la station spatiale.

QFP

A quoi sert la caméra lunaire ?

La caméra lunaire est conçue pour capturer des images et des vidéos haute résolution lors des prochaines missions lunaires en 2025. Elle fournira aux astronautes un outil révolutionnaire pour documenter leurs aventures sur la surface lunaire.

Qui a développé la caméra lunaire ?

La caméra lunaire, connue sous le nom de Handheld Universal Lunar Camera (HULC), a été développée grâce à une collaboration entre l'Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA.

Quels sont les défis rencontrés par la caméra lunaire ?

La caméra lunaire doit résister aux températures extrêmes de l’espace et à la dangereuse poussière lunaire. Il a été placé dans un boîtier de protection en tissu et comporte des boutons spécialement conçus pour permettre une utilisation avec des gants spatiaux.

Qui sont les testeurs de la caméra lunaire ?

L'équipe de test comprend l'astronaute français Thomas Pesquet, la candidate astronaute de la NASA Jessica Wittner et Takuya Onishi de l'agence spatiale japonaise. Ils sont chargés d'évaluer les performances de la caméra dans des environnements de type lunaire.

Quel est l'objectif du développement de l'appareil photo ?

Le développement de la caméra est axé sur la convivialité et la production d'images de haute qualité. La NASA vise à créer une caméra intuitive et facile à utiliser pour les astronautes, tout en collaborant avec des planétologues pour garantir que les images répondent aux normes scientifiques.

Sources: ESA, NASA