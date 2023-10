Nouvelle caméra lunaire portable testée pour les missions lunaires

Une toute nouvelle caméra développée par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA a subi avec succès des tests sur Terre dans des environnements de type lunaire. La caméra lunaire universelle portable (HULC), fabriquée à partir de caméras disponibles dans le commerce, a été testée à Lanzarote, en Espagne, dans le cadre du programme de formation PANGEA.

En préparation de la prochaine mission Artemis 3 de la NASA, qui vise à faire atterrir des humains sur la Lune en 2025, les astronautes de l'équipage international ont simulé des scénarios lunaires pour évaluer les capacités de la caméra. Ces scénarios incluaient des grottes volcaniques en plein jour et sombres, qui offrent des conditions extrêmes similaires à celles trouvées sur la lune.

Les caméras HULC ont été modifiées pour résister aux conditions difficiles de l'environnement lunaire, telles que les variations thermiques extrêmes, le manque de pression atmosphérique, les effets des radiations et la poussière lunaire abrasive. La caméra était équipée d'une couverture de protection contre la poussière et la protection thermique et comportait des boutons ergonomiques conçus pour aider les astronautes qui porteront des gants et des combinaisons spatiales volumineuses.

L'objectif principal des tests était de sélectionner les objectifs les plus adaptés et les réglages correspondants. En utilisant l'appareil photo sur le terrain, l'équipe a pu s'assurer que les photos avaient la bonne résolution, la bonne profondeur de champ et l'exposition pour maximiser les résultats scientifiques.

Comparée aux caméras utilisées lors de la mission Apollo 11, la caméra HULC sera la première caméra portable sans miroir utilisée dans l'espace. Contrairement à ses prédécesseurs, la caméra Artemis offrira une qualité d’image supérieure dans des conditions de faible luminosité et la possibilité d’enregistrer des vidéos.

Des tests supplémentaires du prototype de caméra lunaire sont attendus, avec des plans pour envoyer une version vers la Station spatiale internationale pour des expérimentations supplémentaires en orbite. La conception et l'interface de la caméra continueront d'évoluer pour améliorer ses performances pour la mission Artemis 3.

QFP

Pourquoi la caméra est-elle testée dans des environnements lunaires sur Terre ?

Tester la caméra dans des scénarios lunaires simulés permet aux astronautes d’évaluer ses capacités et de s’assurer qu’elle peut résister aux conditions extrêmes sur la Lune.

Comment la caméra sera-t-elle utilisée lors des futures missions sur la Lune ?

La caméra jouera un rôle crucial dans la documentation des découvertes scientifiques lors des futures missions lunaires. Il permettra aux astronautes de capturer des images détaillées du paysage lunaire et d’enregistrer des vidéos pour les aider dans leurs recherches.

Quelles modifications ont été apportées aux caméras disponibles dans le commerce pour les conditions lunaires ?

Les caméras ont été modifiées pour résister aux variations thermiques, au manque de pression atmosphérique, aux effets des radiations et à la poussière lunaire abrasive. Ils étaient équipés d’une couverture de protection contre la poussière et la protection thermique et comportaient des boutons ergonomiques pour une utilisation facile avec des gants et des combinaisons spatiales volumineuses.

Comment la caméra HULC se compare-t-elle aux caméras utilisées lors de la mission Apollo 11 ?

La caméra HULC est la première caméra portable sans miroir à être utilisée dans l’espace. Il offre une qualité d’image supérieure dans des conditions de faible luminosité et la possibilité d’enregistrer des vidéos, ce qui manquait aux caméras de l’ère Apollo.