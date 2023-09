Les astronautes se préparent à revenir sur Terre après une mission spatiale d'un an

Les astronautes Frank Rubio de la NASA, ainsi que Dmitry Petelin et Sergey Prokopyev de Russie, vivent et travaillent à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis un an depuis septembre 2022. En raison d'un événement inattendu, leur retour a été retardé de 180 jours. Alors qu'ils se préparent à revenir sur Terre le 27 septembre, les astronautes ont essayé une combinaison de pression pour le bas du corps connue sous le nom de combinaison Chibis pour les aider à se réadapter plus rapidement à la gravité.

Des périodes prolongées en microgravité provoquent une accumulation de fluides corporels dans le haut du corps, ce qui rend difficile la marche normale des astronautes à leur retour sur Terre. La combinaison Chibis applique une pression négative au bas du corps, empêchant le liquide de s'accumuler dans le haut du corps et facilitant le processus de réacclimatation. Cette combinaison est utilisée par les cosmonautes russes depuis les années 1970 et 1980 et est désormais régulièrement utilisée dans des missions visant à préparer les astronautes à leur retour sur Terre.

En plus de la combinaison Chibis, les astronautes doivent faire de l'exercice pendant au moins deux heures par jour sur l'ISS pour assurer une bonne circulation sanguine et maintenir leur masse musculaire. Les voyages spatiaux prolongés peuvent avoir des effets à long terme sur la santé, notamment une déficience visuelle et une perte de densité osseuse. L'astronaute Scott Kelly, qui a passé 520 jours sur l'ISS, a constaté des changements dans sa vision et un rétrécissement de son cœur de 25 %.

À leur retour, les astronautes subiront un vaste programme de rééducation pour se réadapter à la gravité terrestre. Frank Rubio établira un nouveau record américain du plus long vol spatial, complétant 371 jours consécutifs dans l'espace. Le cosmonaute russe Valery Polyakov détient le record du monde du plus long séjour dans l'espace, passant 437 jours sur la station spatiale Mir.

Sources : NASA, NASA Spaceflight, The National

Définitions:

– Station spatiale internationale (ISS) : station spatiale modulaire en orbite terrestre basse qui fait office de projet de collaboration multinational entre la NASA, Roscosmos, l'ESA, la JAXA et l'ASC.

– Combinaison Chibis : Une combinaison de pression pour le bas du corps utilisée par les cosmonautes russes pour empêcher l'accumulation de liquide dans le haut du corps et faciliter la réadaptation à la gravité.

– Microgravité : condition rencontrée dans l’espace où la force de gravité est considérablement réduite, ce qui entraîne un environnement en apesanteur.

– NASA : National Aeronautics and Space Administration, l'agence spatiale civile des États-Unis.

– Roscosmos : L'agence spatiale russe responsable des activités spatiales dans le pays.

– Mir : Station spatiale exploitée par l’Union soviétique puis par la Russie de 1986 à 2001.

– The National : une publication d’information des Émirats arabes unis.